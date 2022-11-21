Происшествия 21 ноября 2022, 02:31 СК назвал причины пожара на складе цветов в Москве СК РФ: ненадлежащее хранение товаров привело к пожару на складе цветов в Москве

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Пожар на складе на Комсомольской площади в Москве произошел в том числе из-за ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Следователи установили, что из-за этих причин, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, случился пожар. Огонь охватил два помещения, площадь возгорания составила 2500 квадратных метров. Сотрудники СК России завели уголовное дело.«В результате пожара обнаружены тела неустановленных лиц. Количество пострадавших уточняется. А также причинен имущественный вред», — отметили в ведомстве.

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Следователи организовали проверку и назначили судебные экспертизы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что жертвами пожара на Комсомольской площади стали шесть человек. Направленные Роспотребнадзором на место происшествия эксперты не выявили вредных веществ в пробах воздуха.