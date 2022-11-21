Важное 21 ноября 2022, 08:22 Число погибших при пожаре на складе цветов в Москве возросло до восьми Telegram-канал «112»: при пожаре на складе цветов в Москве погибли 8 человек

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Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы увеличилось до восьми. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Количество погибших после пожара в Москве возросло до восьми человек», — сказано в сообщении.

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Возгорание на складе на Комсомольской улице началось днем 20 ноября. Площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в 22:03, полностью удалось справиться с огнем в 23:55. В ликвидации возгорания были задействованы 121 человек, 42 машины и спецпоезд.

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Ранее число жертв пожара в центре Москвы возросло до семи. До этого сообщалось о шести погибших.

СК назвал причины пожара на складе цветов в Москве. В их числе: ненадлежащее хранение товаров и нарушения правил пожарной безопасности. Следователи начали проверку по факту возгорания и назначили судебные экспертизы. Они выясняют все обстоятельства и причины пожара.

Эксперты московского Центра гигиены и эпидемиологии не обнаружили в воздухе вредных веществ.