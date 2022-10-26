Крыша горящего в Петербурге склада обрушилась | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 04:21 Крыша горящего в Петербурге склада обрушилась МЧС: крыша горящего в Петербурге склада обрушилась РИА "Новости"

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Крыша склада рухнула в Петербурге в результате пожара. Площадь обрушения составила девять тысяч квадратных метров. Об этом в разговоре с ТАСС сказал замначальника ГУ МЧС России по городу Игорь Титенок.

«Произошло обрушение кровли на площади девять тысяч квадратных метров», — заявил заместитель начальника главка.

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Ранее в ведомстве сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание на складе строительных материалов. Перед этим у здания частично обрушилась одна из стен. К тому моменту площадь пожара составляла 12 тысяч квадратных метров. Его тушили по третьему рангу сложности.

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С огнем продолжают бороться 45 единиц техники и 160 человек. На месте работает специальный штаб, руководящий действиями пожарных расчетов. Специалисты лаборатории уже проверили воздух на концентрацию вредных веществ. По их словам, превышения предельно допустимых значений не было.

Пожар разгорелся на складе поздно вечером во вторник, 25 октября. Здание высотой 12 метров находится в Колпинском районе Санкт-Петербурга.