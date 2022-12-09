Происшествия 09 декабря 2022, 13:30 Загоревшийся ТЦ «Мега Химки» не имел замечаний от Главгосстройнадзора Подмосковья Министр Гарибян: ТЦ «Мега Химки» не имел замечаний по технической эксплуатации зданий РИА «Новости»

Читать 360tv в

Загоревшийся гипермаркет OBI в торговом центре «Мега Химки» не имел нареканий по технической эксплуатации зданий. Об этом сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Инспекторы Главгосстройнадзора в сентябре 2022 года провели профилактический осмотр на объекте, не выявив отклонений в правилах эксплуатации зданий», — сообщил Гарибян.

Реклама

По его словам, предыдущая поднадзорная плановая проверка объекта прошла еще в 2017 году, ей выдали предписание об устранении выявленных нарушений. В августе 2018 года все недостатки исправили в полной мере.

Реклама

«Начиная с 7 декабря 2022 года в Московской области прекратил действие региональный надзор за эксплуатацией нежилых объектов повышенного уровня ответственности, так как умные системы контроля сменили устаревший вид регионального надзора», — сказано в сообщении.

Пожар в гипермаркете OBI начался утром 9 декабря, погиб один человек. Общая площадь возгорания составила примерно 18 тысяч квадратных метров, Следственный комитет завел уголовное дело.