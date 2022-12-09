Происшествия 09 декабря 2022, 14:18 (обновлено: 09 декабря 2022, 15:40) Нарушения техники безопасности и миллиарды ущерба. Главное о пожаре в ТЦ «Мега Химки» МЧС: ТЦ «Мега Химки» не проверяли на соблюдение требований безопасности из-за моратория Telegram

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Утром 9 декабря в Подмосковье загорелся торговый центр «Мега Химки». Причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Как минимум один человек погиб. «360» собрал все, что известно к этому часу.

Пожар в OBI

По информации МЧС, о пожаре в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе стало известно около 06:00 9 декабря. Возгорание началось в магазине строительных и хозяйственных товаров OBI.

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Пожар начался на кровле, сперва затронув площадь примерно 250 квадратных метров, но очень быстро распространился. Из-за обрушения крыши на площади пять тысяч квадратов за несколько десятков минут огонь охватил уже 18 тысяч квадратных метров.

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Очевидцы сообщали о мощных взрывах в здании OBI. Предположительно, причиной могли быть банки с краской и аэрозоли в строительном отделе магазина. Сотрудница «Мега Химки» Татьяна рассказала «360», что взрывы начались около 06:15, от звуков проснулись жители соседних домов.

«Моя коллега сказала, что что-то сильно взорвалось, как при землетрясении, очень сильный был толчок», — отметила она.

Пожару присвоили четвертый уровень сложности. Сотрудники МЧС прибыли на место спустя 20 минут после того, как им поступил вызов, подчеркнули в ведомстве.

Гипермаркет полностью выгорел, от него остались только вывеска и фрагменты стен, сообщил РБК.

Версии случившегося

Следователи установили, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при сварочных работах в пристройке. Предположительно, искра попала на паллет, из-за чего и начался пожар.

По информации Telegram-канала Mash, сварочные работы проводили для усиления крыши — возможно, в непосредственной близости от бойлерных, где находится газовое оборудование. Как отметили журналисты, этим занималась компания «Дельта-строй». Однако ее представители заявили, что не оказывали услуги в «Мега Химки».

СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также рассматривались версии о коротком замыкании, использовании неисправного оборудования и поджоге.

По данным ТАСС, во время последней проверки гипермаркета OBI в «Мега Химки», которая проходила в ноябре 2021 года, у магазина выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности. При этом в МЧС заявили, что не инспектировали торговый центр в последнее время из-за моратория на проверки бизнеса.

В пресс-службе OBI рассказали, что в ноябре 2022 года проводили собственную плановую проверку систем пожарной готовности и не выявили нарушений.

Последствия

В экстренных службах сообщили об одном погибшем. Предположительно, это охранник гипермаркета OBI. Его тело нашли на улице с пробитой головой: судя по всему, мужчина выходил из здания последним, на него упала металлическая конструкция.

Также есть версия, что охранник мог вернуться на парковку ТЦ, чтобы спасти свой автомобиль, уточнил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Всех сотрудников эвакуировали через выход с другой стороны здания сразу после того, как сработала пожарная сигнализация. За четыре часа до пожара в OBI якобы проверяли системы оповещения, писал Mash.

Сам торговый центр «Мега Химки», по предварительным данным, не пострадал. Пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров к 08:25. К 10:45 открытое горение ликвидировали.

Магазин будет закрыт весь день 9 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале заявил, что главная задача сейчас — обеспечить безопасность жителей и убедиться, что огонь не перекинется на ближайшие здания. Он также пообещал позаботиться о сохранности машин, остававшихся на ночь рядом со сгоревшим гипермаркетом.

Всероссийский союз страховщиков сообщил, что страховой ущерб от пожара, включая поврежденные авто на парковке рядом, может составить 20–30 миллиардов рублей и станет рекордным. Сотрудников сгоревшего магазина пообещали перевести на другие объекты компании.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе «Мега Химки», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство экологии и природопользования Подмосковья. Дым от пожара шел в сторону области — на микрорайоны Новоподрезково и Сходня.