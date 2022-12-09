Происшествия 09 декабря 2022, 10:03 Уголовное дело завели после масштабного пожара в гипермаркете OBI СК возбудил уголовное дело о пожаре в гипермаркете OBI в Химках РИА «Новости»

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Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту пожара в гипермаркете гипермаркете OBI в Химках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Следователи ведут расследование по статье «Производство, перевозка, хранение, либо сбыт продукции и товаров, оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

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О пожаре стало известно утром 9 декабря, гипермаркет OBI вспыхнул на территории торгового центра «Мега Химки», погиб один человек.

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Общая площадь возгорания составила 18 тысяч квадратных метров, спасатели прибыли на место спустя 21 минуту после получения сигнала. В результате возгорания здание гипермаркета OBI оказалось почти полностью разрушено. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах на месте пожара.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что причиной возгорания могли стать сварочные работы в соседней к зданию пристройке, однако собеседник «360» не исключил версию умышленного поджога гипермаркета.