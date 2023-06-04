Происшествия 04 июня 2023, 23:51 Вылазка украинских диверсантов в Белгородскую область. Главное Украинские диверсанты атаковали Новую Таволжанку — главное Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Днем 4 июня украинские диверсанты совершили очередную вылазку на территорию Белгородской области. Вооруженные члены запрещенной группировки проникли в село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, где открыли огонь. В Минобороны России сообщили, что благодаря предпринятым действиям удалось выдавить противника, а региональные власти провели заседание оперативного штаба по итогам прорыва ДРГ. Как это было — в материале «360».

Атака диверсантов

Под огнем украинских военных 4 июня вновь оказался Шебекинский городской округ. Несколько прилетов зафиксировали в районном центре, а также в селах Муром и Новая Таволжанка. В Шебекине после вражеской атаки загорелся рынок, в Муроме повреждение получило частное домовладение (без пострадавших), а в Таволжанке снаряды повредили местный дом культуры, центральную площадь и многоэтажный дом — на здании загорелась кровля.

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Именно вокруг Новой Таволжанки разворачивались все события воскресенья. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на территории населенного пункта развернулись бои с членами украинской диверсионно-разведывательной группы. Глава региона выразил надежду, что военные уничтожат злоумышленников.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

«Увидел обращение подлецов, негодяев, убийцы и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор [в обмен] на пленных», — рассказал Гладков в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Губернатор предположил, что пленные, о которых ему сообщили диверсанты, скорее всего, мертвы. Если это не так, он выразил готовность встретиться с участниками украинской ДРГ, но местом встречи назначил международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино».

«Гарантирую безопасность. Все», — добавил Вячеслав Гладков.

Противника заставили уйти

Жительница Новой Таволжанки рассказала о ходе боев с украинскими диверсантами. По ее словам, в селе слышались частые выстрелы и взрывы, но российские военные не позволили членам ДРГ приблизиться к жилым домам.

«Бомбят! Бомбят! Бомбят! И по крышам тут… Бесконечно, короче. Бомбы кидают на нас и все. Пуляют по нам сильно!» — рассказала женщина.

Спустя какое-то время на ситуацию отреагировали в Минобороны. Там сообщили, что силовики выявили попытку «диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку» в районе Новой Таволжанки.

«По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — отметили в оборонном ведомстве.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что провел заседание регионального оперативного штаба по ситуации в Новой Таволжанке. Участие во встрече приняли представители органов государственной и муниципальной властей.

Применить антитеррористические навыки

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что переживает, наблюдая за ситуацией в Белгородской области. По его словам, с вторгнувшимися в регион диверсантами могли бы разобраться бойцы чеченских подразделений.

Политик напомнил, что для ликвидации бандгруппы без последствий для мирных жителей и объектов инфраструктуры необходим не только военный опыт, но и антитеррористический, которым обладают чеченские бойцы.

РИА «Новости»

«В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тысяч человек. Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа», — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Он добавил, что оснащенные современной техникой бойцы готовы выполнить любой приказ президента Владимира Путина ради защиты России и россиян.

«Это было бы хорошим решением. Поэтому мы готовы и ждем приказа!» — добавил Кадыров.

Власти Бельгии потребуют от Украины объяснений из-за использования образцов их оружия при ударах по Белгородской области. С украинским руководством пообещали связаться главы МИД и Минобороны королевства.