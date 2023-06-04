Происшествия 04 июня 2023, 21:13 Гладков провел заседание оперштаба после прорыва ДРГ в Новой Таволжанке Белгородский глава Гладков провел заседание штаба после прорыва ДРГ в Новой Таволжанке Telegram

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В Белгородской области прошло заседание оперативного штаба после попытки прорыва диверсантов в Новой Таволжанке. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Провел суженый оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти», — написал в мессенджере глава региона.

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О боях с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке Гладков сообщил днем 4 июня. Террористы пытались переправиться через реку в районе этого населенного пункта, но военные нанесли по ним артиллерийский удар, сообщили в Минобороны. Противник рассеян и отошел.

Жители Новой Таволжанки рассказали, как их бомбили украинские боевики. Горожане отметили, что российские Вооруженные силы не пустили диверсантов к жилым домам, террористы стреляли по территории мирного города. По словам одной их жительниц, «пуляли» по ним сильно.