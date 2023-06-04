Мир 04 июня 2023, 19:29 Бельгия потребует от Украины объяснений за использование своего оружия под Белгородом — СМИ Soir: Бельгия потребует объяснений от Украины из-за использования ее оружия под Белгородом Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Власти Бельгии потребуют от украинского руководства объяснения из-за использования их оружия при атаках на Белгородскую область, сообщили источники издания Soir. По их информации, с Украиной свяжутся «при первой возможности».

Собеседники издания отметили, что Бельгия поставляла оружие Украине при условии, что она не будет использовать его для ударов по российской территории. Это положение якобы внесли в сопроводительные документы.

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«Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений», — отметили журналисты.

Днем 4 июня на территорию Белгородской области проникли украинские диверсанты. Глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что военные вступили в бой с вражеской ДРГ в Новой Таволжанке. Губернатор выразил надежду на скорое уничтожение противника. Позже в Минобороны сообщили, что по диверсантам нанесли удар из артиллерийских орудий, после чего противник отошел. В министерстве добавили, что участники группировки пытались преодолеть реку в районе Новой Таволжанки.