Происшествия 04 июня 2023, 15:04 Гладков сообщил о новом обстреле Шебекинского округа Губернатор Гладков: при обстреле Шебекина со стороны ВСУ возникли три пожара Telegram

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Вооруженные силы Украины обстреливают Шебекинский округ Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под удар попал рынок в центре Шебекина. Никто не пострадал, но начался пожар.

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«От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что украинские военные атакуют также Муром и Новую Таволжанку. В первом населенном пункте снаряд попал в пустой частный дом, во втором повреждены дом культуры, центральная площадь и крыша четырехэтажки.

ВСУ обстреляли Белгород и Муром 3 июня. Снаряды повредили фельдшерско-акушерский пункт, школу, детский сад и дворец культуры. Новые удары пришлись на Шебекинский городской округ и Волоконовский район Белгородской области. Гладков сообщил многочисленных повреждениях.