Происшествия 04 июня 2023, 17:37 Гладков сообщил о бое с украинскими диверсантами в Новой Таволжанке Белгородский губернатор Гладков: в Новой Таволжанке идет бой с украинской ДРГ РИА «Новости»

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В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Губернатор региона Вячеслав опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, в которой рассказал об этом.

«С ДРГ сейчас идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены», — сказал он.

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Ранее Гладков сообщил, что с начала специальной военной операции на Украине не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область. Так, диверсанты ВСУ прорвались на территорию Белгородской области в районе КПП «Козинки» 22 мая, местные власти ввели режим контртеррористической операции, из населенных пунктов Глотово и Козинки эвакуировали около 100 человк, в том числе детей. Российские силовики уничтожило порядка 70 боевиков, а также автомобили и бронетанковую технику противника.