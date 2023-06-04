Происшествия 04 июня 2023, 18:56 Диверсанты отошли из Новой Таволжанки — Минобороны Минобороны РФ: по украинским диверсантам в Новой Таволжанке нанесли артиллерийский удар Викимедиа

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В Минобороны сообщили об отходе диверсантов из Новой Таволжанки в Белгородской области. В ведомстве рассказали, что террористы пытались переправиться через реку в районе этого населенного пункта, но военные нанесли по ним артиллерийский удар.

«По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — сказано в сообщении.

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Ранее о боях с ДРГ заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он выразил уверенность, что террористы будут уничтожены.

Жительница Новой Таволжанки, которая находилась дома, когда происходили бои, рассказала, что в селе очень громко стреляли. Однако российские военные не подпускали диверсантов к жилым домам.

Это не первая попытка диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию России через Белгородскую область. По словам Гладкова, с начала спецоперации таких происшествий было уже пять. Две недели назад, 22 мая, диверсантом удалось прорваться в районе КПП «Козинки». По сообщению Минобороны во время контртеррористической операции ликвидировали более 70 террористов.