Происшествия 04 июня 2023, 18:53 «Пуляют по нам сильно!» Пенсионерка из Новой Таволжанки рассказала об обстановке в селе, где идет бой с украинской ДРГ Жительница Новой Таволжанки Лидия: стреляют сильно, но к жилым домам ДРГ не подпускают РИА «Новости»

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Жительница Новой Таволжанки в Белгородской области, где прямо сейчас идет бой с группой диверсантов, рассказала Telegram-каналу Shot об обстановке в селе. По словам Лидии Алексеевны, звуки выстрелов очень частые, также слышны взрывы.

«Бомбят! Бомбят! Бомбят! И по крышам тут… Бесконечно, короче. Бомбы кидают на нас и все. Пуляют по нам сильно!» — поделилась она.

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По ее словам, в селе очень громко, но наши военные не подпускают диверсантов к жилым домам.

Ранее о боях с украинской диверсионно-разведывательной группой в Новой Таволжанке сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также сказал, что готов встретиться с террористами на МАПП Шебекино с 17:00 до 18:00, при условии, что пленные, о которых они говорили, живы.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстрел Шебекинского округа. Днем 4 июня боевики атаковали рынок в центре Шебекина, в результате чего начался пожар. Под огнем также оказались Муром и Новая Таволжанка.