Эксклюзив 02 апреля 2024, 13:56 Шансы выжить минимальны. Профсоюз объяснил остановку поисков на руднике «Пионер» Глава профсоюза Сергеев: горняки на руднике «Пионер» погибли на 3-4-й день МЧС Амурской области / Telegram

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Рабочие на руднике «Пионер» могли погибнуть из-за грязи, которая хлынула после прорыва карьера с водой. Спасательную операцию остановили через две недели, хотя гибель людей стала очевидной в первые же дни. Первый вице-президент Союза профсоюзов России, председатель Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев в разговоре с «360» предположил, кто может быть ответственным за случившееся.

Шанс на спасение

Спасательную операцию прекратили 1 апреля. Александр Сергеев рассказал, что на месте работала специальная комиссия из уполномоченных лиц МЧС, Ростехнадзора, местных властей.

Почему они приняли такое решение? Потому что, по информации из открытых источников, все технические возможности по спасению оставшихся под землей горняков были использованы. Александр Сергеев

По словам специалиста, спасатели пробурили несколько скважин на разных уровнях и обнаружили, что выработки заполнили пульпа, порода, вода и лед, то есть условия непригодны для жизни. Александр Сергеев заявил, что гибель горняков стала очевидной задолго до завершения операции.

«С момента заполнения этих выработок прошло уже две недели, а там много километров, и атмосфера там непригодна для жизни. Комиссия, которая занимается ликвидацией и спасением, приняла такое решение, к сожалению. Хотя, откровенно говоря, на третий-четвертый день было понятно, что шансы горняков остаться в живых минимальны», — сказал он.

Людей утопили

Глава профсоюза сравнил аварию на руднике «Пионер» в Амурской области с обвалом на «Мире» в Якутии семь лет назад. По его мнению, они идентичны.

«Точно так же вели подземные работы под отработанным котлованом. В карьере была вода. От буровзрывных работ колебательные породы постепенно смещались, трещины. Прорвалась вода в вертикальный ствол и на горизонты на разном уровне, где добывались алмазы. Там девять из 151 человека не успели выбраться по стволу, физически там около тысячи метров. Здесь аналогичная ситуация», — сказал он.

Александр Сергеев обратил внимание на масштабы обвала. В первый день поступила информация о попадании восьми тысяч кубических метров воды. При сечении выработки 30-40 квадратных метров это означало, что под завалами оказались два километра выработок. Потом появились сведения о 80 тысячах кубометров, затем — в два с лишним раза больше.

«Как могли 190 тысяч кубометров попасть в выработки? Это что, все пять-шесть километров обрушились одновременно? Значит, крепления не было. Потом выяснилось, что в котловане в одном месте сверху прорвалась пульпа и ушла вниз по выработкам. То есть людей фактически утопили не в воде, а в этой жиже», — объяснил он.

Смерть по неосторожности

Погибли 13 человек — работники подрядной организации. По мнению Александра Сергеева, ответственность лежит на тех, кто спроектировал такой способ выработки золотоносной руды, подписал проект горных работ, не проследил за горным креплением, решил не откачивать воду.

Жадность собственников, которые нанимают таких некомпетентных руководителей, которые обязаны на особо опасном объекте тщательно выверять все действия и вести горные работы, и, соответственно, трусость, некомпетентность этих самых руководителей повлекли [обрушение рудника]. Александр Сергеев

Суд арестовал управляющего директора и главного инженера рудника. Глава профсоюза горняков не согласился с тем, что их преступления следует квалифицировать по статье 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Александр Сергеев заявил, что из такой формулировки следовало, что они «неосторожно нарушали» правила безопасности. Двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора отправили в СИЗО по статье 293 УК России «Халатность».