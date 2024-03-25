Происшествия 25 марта 2024, 10:46 Управляющего директора рудника «Пионер» задержали в Амурской области СК сообщил о задержании директора рудника «Пионер» в Амурской области РИА «Новости»

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В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности задержали управляющего директора рудника «Пионер». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Его задержали в рамках расследования уголовного дела по статье «Нарушение требований безопасности при ведении работ».

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Согласно данным следствия, при производстве работ в горной выработке вечером 18 марта на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы. В результате ЧП сотрудники подрядной организации оказались заблокированными в шахте.

Главе СК предоставили доклад о ходе следствия. Спасательные работы в настоящее время еще продолжаются, о судьбе заблокированных в шахте рабочих ничего не известно.

По данным регионального МЧС, в руднике могут находиться около 13 человек. Спасатели выяснили, что обвал на нем гораздо обширнее, чем они предполагали ранее.