Происшествия 25 марта 2024, 09:35 Оперативные службы заявили о вероятном затоплении рудника «Пионер» в Приамурье ТАСС: разведка рудника «Пионер» показала, что он с высокой вероятностью затоплен Пресс-службе МЧС России

Читать 360tv в

Разведка находящегося в Амурской области рудника «Пионер» показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Под землей заблокированы горняки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию от оперативных служб.

По словам собеседника агентства, на глубине 150 метров в горных выработках стоит вода. Следовательно, высока вероятность, что остальные выработки рудника затоплены.

Реклама

В минувший понедельник, 18 марта, на руднике произошло обрушение. По данным МЧС России, там могут находиться порядка 13 человек. Через несколько дней спасатели установили, что масштаб обвала намного больше, чем считалось ранее.

Они пробурили несколько разведывательных скважин разной глубины.