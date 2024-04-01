Происшествия 01 апреля 2024, 11:45 Спасательную операцию на руднике «Пионер» прекратили Спасательную операцию на руднике «Пионер» в Приамурье прекратили Пресс-служба МЧС

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На руднике «Пионер» в Амурской области прекратили спасательную операцию из-за риска повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу АО «Покровский рудник».

В компании отметили, что шахта заполнена водой до +85 горизонта. Как подчеркнул первый заместитель управляющего директора рудника «Пионер» Алексей Афанасьев, выше этой отметки людей нет. Это установили еще в первые дни операции. Откачать воду не представляется возможным.

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Спасателям и специалистам рудника грозит обрушение борта карьера более чем в 200 тысяч кубических метров. Сотрудники готовят проект по устранению угрозы. Пока люди в шахту заходить не будут, уточнил Афанасьев.

«Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей», — подчеркнул он.

По его словам, на помощь откликнулись десятки предприятий со всей России. В кратчайшее время они передали все необходимое оборудование.

Из-за обрушения породы 18 марта в шахте заблокировало более 10 рабочих. Управляющего директора рудника обвинили в несоблюдении требований безопасности при проведении работ.