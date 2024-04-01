Происшествия 01 апреля 2024, 14:31 Сотрудников Ростехнадзора задержали по делу об обрушении на руднике «Пионер» СК: после обрушения на руднике «Пионер» задержали 2 сотрудников Ростехнадзора

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Двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора заподозрили в халатности в связи с обрушением на руднике «Пионер». При проверке они проигнорировали нарушения на объекте, сообщил Следственный комитет России.

Уголовное дело возбудили по статье 293 УК России «Халатность». Задержали двух человек — заместителя начальника и старшего инспектора отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области.

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По версии следствия, во время плановых проверок в 2022 и 2023 годах они не зафиксировали грубых нарушений промышленной безопасности на руднике «Пионер». Работу объекта, по информации пресс-службы, могли приостановить. Этого не произошло, и 18 марта 2024 года случилось обрушение породы. Судьба 13 заблокированных рабочих до сих пор неизвестна.

Управляющего директора рудника заключили под стражу по делу о нарушении требований безопасности при ведении работ. Спасательную операцию остановили.