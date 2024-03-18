Происшествия 18 марта 2024, 20:27 Обрушение произошло на руднике в Амурской области МЧС: до 13 человек могут находиться под завалами в руднике в Амурской области Liu Lei / XinHua / Global Look Press

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В Амурской области на руднике, расположенном в Зейском муниципальном округе, произошло обрушение. Под завалами, по данным пресс-службы МЧС, могут находиться люди.

«Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек», — уточнили в ведомстве.

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На место ЧП направили 25 специалистов и четыре единицы техники. По вентиляционному уклону в рудник должны зайти спасатели.

«Восстанавливается связь, проводится механизированная расчистка транспортного уклона», — добавили в МЧС.

Обвал произошел на участке подземных работ рудника.

В феврале в Кузбассе после горного удара пришлось эвакуировать 163 горняка шахты «Таштагольская». Пострадавших и разрушений не было. Позже горняки вернулись к работе.