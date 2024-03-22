Происшествия 22 марта 2024, 07:16 Спасатели начали бурить вторую скважину для разведки на руднике «Пионер» МЧС: на руднике «Пионер» вывезли 214 куб. м грунта и бурят вторую скважину

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На руднике «Пионер» в Амурской области пробурили более 140 метров разведывательных скважин и начали монтаж дополнительного станка для подземных работ. К месту обрушения приехали родственники трех оставшихся под землей горняков, сообщило МЧС России.

«Пробурено более 140 метров разведочных скважин. первая пробурена на 133 метра из 262, вторая на девяти из 200 метров», — сообщила пресс-служба.

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Рабочие начали монтаж станка подземного бурения, который ускорит работу. Установка позволит подобраться к месту обрушения с разных точек, определить местонахождение горняков и состояние горных выработок. Из Новокузнецка спасателям отправили насос высокой производительности.

Члены семей трех горняков, оказавшихся под завалами, приехали к месту аварии. С ними работают психологи МЧС России.

Правительство Амурской области сообщило, что за ночь вывезли 214 кубометров грунта. Специалисты начали подготовку к бурению третьей скважины глубиной около 160 метров в самом нижнем горизонте шахты. Обрушение на руднике «Пионер» произошло 18 марта, под землей остались 13 горняков.