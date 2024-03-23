Эксклюзив 23 марта 2024, 13:07 «Мы не знали, что там теракт». Скрипачка рассказала, как ее оркестр выходил из Crocus City Hall Скрипачка рассказала, что весь ее оркестр вышел из Crocus City Hall очень быстро Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Оркестр, который должен был играть на концерте группы «Пикник» в Crocus City Hall, сумел в полном составе покинуть здание концертного зала во время теракта. Одна из скрипачек рассказала «360», что сначала музыкантов просто попросили сидеть тихо и не разыгрываться.

«Мы не начали играть, только сели, собирались вот-вот начать. К нам вышел мужчина, не знаю, кто он, возможно, концертный директор, но, может быть, я ошибаюсь. Было без пяти восемь. Сказал, чтобы мы сидели тихо, не разыгрывались и что концерт задерживается на 10 минут», — пояснила женщина.

Она добавила, что потом вместе с коллегами услышала выстрелы, но в оркестре не поняли, что происходит, — звуки были негромкими.

Буквально через пять минут кто-то выбежал на сцену и сказал: «Очень быстро все отсюда выходим». Мы взяли инструменты и стали выходить, шли через служебное кафе, через первый этаж. Скрипачка

По словам собеседницы «360», никто из музыкантов не знал, что именно происходит — обрушение здания или, возможно, пожар. Оркестр сидел за занавесом и не видел случившегося в зале.

«Просто нам сказали, что надо убежать. Увидели вывеску с надписью „Выход“ и начали выходить. <…> Меньше минуты прошло, как мы вышли», — добавила она.

Скрипачка уточнила, что, по ее данным, здание Crocus City Hall успел покинуть весь оркестр — около 40 человек. Люди шли одни, без сопровождения, чуть позже к ним присоединилась часть зрителей.

Потом уже начали выбегать зрители, которые все это видели. Они кричали: «Там стреляют!» Скрипачка

Женщина призналась, что на спокойное поведение музыкантов, скорее всего, повлияло незнание происходящего.

«Зрители были очень напуганы. И благодаря тому, что они видели [террористов], кричали, мы стали побыстрее двигаться. А так было ощущение, что, может быть, кто-то повздорил, один раз выстрелил и все. Мы не знали, что там теракт, что по всем стреляют», — заметила собеседница «360».

Телеканал «360»

На вопрос о состоянии после выхода из концертного зала скрипачка ответила, что ей не верится в случившееся.

«Такое чувство, что это не со мной произошло. На самом деле какой-то ступор. <…> Мы ушли и [раненых] не видели», — заключила она.

Люди бросали документы и вещи

Супруг участницы оркестра в беседе с «360» добавил, что жене, как и многим другим, пришлось уходить без вещей.

«Ее документы, бумаги, паспорт, телефон, карточки, одежда, принадлежности от скрипки — все осталось в гримерке на минус первом этаже. Телефон отвечал до момента тушения [пожара], потом перестал. С ней был коллега, молодой человек, который ей помогал сориентироваться. Они убежали вместе», — пояснил мужчина.

По его словам, оркестру повезло выходить не через парадные двери. Сначала музыканты вышли на улицу, потом — на мост. Супруга побежала к бабушке — она живет рядом. Оттуда женщину уже забрал муж.

«Террористы зашли с парадного входа, разбили стекла, начали убивать всех подряд. Видимо, есть [запасные] выходы со сцены», — сказал супруг скрипачки.

Телеканал «360»

Он отметил, что рядом со зданием Crocus City Hall видел многих без одежды. Особой паники не было. Жена, заметил собеседник «360», до сих пор не поняла, почему именно.

«Честно говоря, она тоже задается вопросом, почему так все организованно получилось. Как-то мобилизовались все. Конечно, под звуки стрельбы там не особо побежишь спокойно, но в общем и целом группы выходили», — заключил мужчина, добавив, что супруга чувствует себя нормально.

Официальные данные о теракте в Crocus City Hall

Жертвами теракта в Crocus City Hall, который произошел вечером 22 марта, стали минимум 93 человека. Число погибших, отмечали в СК, может возрасти. Позже ведомство сообщило, что скончались 115 человек. Личности 41 из них уже удалось установить. Пострадавших из-за атаки террористов — более 100. Возле здания концертного зала создали стихийный мемориал.

Все действия злоумышленники тщательно спланировали, а после теракта попытались скрыться на машине и уехать на Украину. ФСБ сообщила, что всего задержали 11 причастных к совершению преступления лиц, в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.

Для помощи пострадавшим мобилизовали все необходимые силы и средства. Рядом с Crocus City Hall работали медики, сотрудники правоохранительных органов, психологи и волонтеры. С утра 23 марта открылись Центры крови, куда массово начали приходить желающие стать донорами и помочь получившим ранения.