Общество 23 марта 2024, 12:47 Запасы крови для пострадавших при теракте в Подмосковье оказались достаточными Московский облцентр крови: запас крови для раненных при теракте достаточный РИА «Новости»

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Пострадавшие при теракте в Московской области обеспечены достаточными запасами крови, рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп. Об этом сообщило РИА «Новости».

Она уточнила, что обеспечение пациентов кровью стабильно.

Московский областной центр крови увеличил время работы и при необходимости будет работать до последнего донора. Множество жителей пожелали сдать кровь, чтобы помочь раненным при атаке на Crocus City Hall. Только за первый час работы центры крови Подмосковья приняли более 600 человек.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте теракта. Кроме того, по последним данным, огонь еще не удалось полностью ликвидировать.

Стрельба и пожар в Crocus City Hall произошли вечером 22 марта. Люди собрались на концерт группы «Пикник». Как выяснила ФСБ, нападение тщательно спланировали. Погибли более 90 человек, пострадали свыше 100. ФСБ задержала 11 причастных к террористическому акту.