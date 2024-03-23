Важное 23 марта 2024, 11:38 Четырех подозреваемых в теракте в Crocus City Hall задержали на границе с Украиной СК: 4 подозреваемых в теракте в Crocus City Hall взяли на границе с Украиной РИА «Новости»

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Подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall задержали на границе с Украиной. Силовики взяли четырех предполагаемых преступников в Брянской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Спецслужбами <…> недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале», — подчеркнули в ведомстве.

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К работе с предполагаемыми террористами уже приступили сотрудники СК.

По последним данным, число жертв теракта достигло 93. В ведомстве отметили, что причиной смерти людей стали ранения и отравление продуктами горения.

Террористы устроили пожар в Crocus City Hall при помощи легковоспламеняющейся жидкости, они подожгли концертный зал со зрителями, в том числе ранеными.

В ФСБ подчеркивали, что всего удалось задержать 11 причастных к теракту. Доклад силовики представили президенту России Владимиру Путину.