Происшествия 23 марта 2024, 12:18 Появился обновленный список погибших при теракте в Crocus City Hall Минздрав Подмосковья установил имена 41 погибшего при теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Имена 41 погибшего в результате теракта в Crocus City Hall установили. Обновленный список опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Министерство здравоохранения Московской области

«Уважаемые жители, если вы увидели в списках погибших в „Крокусе“ своего родственника или знакомого, позвоните, пожалуйста, на горячую линию 122-0», — сообщили в ведомстве.

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Стрельба в Crocus City Hall унесла жизни минимум 93 человек, еще более 100 пострадали. Теракт 22 марта тщательно спланировали. Злоумышленники собирались сбежать на Украину. Силовики задержали 11 причастных к случившемуся.

Порядка 16 раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, среди них есть ребенок. Состояние еще 44 пострадавших врачи оценили как тяжелое. В Красногорской больнице находятся 11 раненых, шесть человек остаются в реанимации.