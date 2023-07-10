Происшествия 10 июля 2023, 16:32 Природный пубертат. Что стало причиной наводнений и штормов в Сочи Эколог Рыбальченко: в Сочи нужно работать над системами дренажа и отвода воды Telegram

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Сильные ливни традиционно обернулись для Сочи наводнением. По словам экологов, капризы погоды — переходный период во время климатических изменений и его, как пубертат у подростков, нельзя отменить. Но обезопасить себя можно.

Ливни в Сочи

Сочи оказался во власти сильнейших ливней. В районе Хосты потоки воды унесли в обрыв припаркованные машины, но обошлось без пострадавших. Шторм выбросил на берег двух дельфинов, очевидцам удалось вернуть животных в воду.

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Власти объявили штормовое предупреждение и закрыли все пляжи. Из-за непогоды оказались затоплены квартиры на первых этажах нескольких жилых домов, сотни придомовых территорий и домовладений. Часть людей отправили в пункт временно размещения.

Спасатели вытащили из воды мужчину, которого потоками воды буквально смыло с моста в реку в Адлерском районе. Пострадавший не умел плавать, но ему удалось зацепиться за деревья, сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи». Некоторые люди воспользовались непогодой, чтобы… позаниматься спортом.

Перекрытие дорог в Сочи

Воду уже начали откачивать. Городские службы дежурят круглосуточно во всех районах, а оперативный штаб следит за датчиками уровня рек.

Также пострадали дома жителей Гагрского района Абхазии. Железнодорожные пути местами размыло, поэтому движение поездов приостановили.

Из-за воды оказалась перекрыта автомобильная трасса А-147, автомобилистам пришлось добираться в объезд или стоять в огромной пробке.

Серьезные коррективы внесла непогода и в работу сочинского аэропорта. Несколько рейсов задержали, их пассажиры провели в ожидании восемь часов на полу. Сейчас ситуация нормализовалась.

Сегодня жизнь в Сочи понемногу возвращается в привычное русло, ливень прекратился. Местные жители и туристы, которых эвакуировали из подтопленных гостиниц и домов, находятся в пунктах временного размещения, им обеспечили трехразовое горячее питание.

Дорожные рабочие прочистили ливневые стоки и водоотводящие каналы, избыток воды перебросили в море.

Идет настройка природы

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко рассказал «360», что сегодня наблюдаются серьезные климатические изменения. В связи с этим существуют две версии: международная и российская.

Международная версия говорит, что глобальное потепление связано с выбросами углекислого газа и, соответственно, достаточно большое количество стран пытаются ограничить так называемый углеродный след. Российские ученые считают это полной чушью. Илья Рыбальченко

Рыбальченко пояснил, что, по мнению РАН, климатические изменения происходят циклически, а потепление связано с выбросом водорода из земной коры, а не с выбросом углекислого газа. Более того, большинство обеспеченных стран, которые как раз развились благодаря углеродному следу, теперь таким образом пытаются задушить других.

«Этот переход из одного стационарного состояния в другое по закону природы всегда турбулентный, вихревой. Именно потому мы наблюдаем серьезные оттепели в Якутии и похолодание в Европе, поэтому проливаются дожди в пустынях, где до сих пор не было ни капельки дождя», — уточнил эксперт.

По его словам, такие катаклизмы не будут вечны, просто система должна настроиться, а настройка всегда сопровождается изменениями. Это основной закон природы и он справедлив для всего: для физических, климатических, даже социальных систем. Спокойного перехода из одной системы в другую не бывает.

Сочи ждет серьезная работа

Жителям нужно немного подождать, пока природа успокоится, добавил собеседник «360». А до этой поры придется работать над дренажами, системами отвода воды — тем более в таких регионах, как Сочи, где сегодня случаются наводнения.

Сложно сделать систему дренажа, когда ты находишься в «чаше». Если бы это, не дай бог, происходило в Кисловодске, который окружен горами, можно было бы даже представить себе апокалиптическую картину, как эта «чаша», словно тазик, наполняется водой. К счастью, в Сочи ситуация иная. Илья Рыбальченко

Помимо дренажа, важно развивать систему оповещения. Также работа ожидает жилищных инспекторов, ведь большое количество воды может серьезно повредить фундаменты зданий.

«Нужно правильно и в надлежащем порядке оформить дефектовые ведомости на все дома, чтобы понять зону потенциального риска. Плюс должна своевременно работать система отключений: представьте себе, что будет, если газ или электричество не будут вовремя отключены в таких ситуациях», — сказал Рыбальченко.

Как уберечься от стихии

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, что наводнения на побережье особенно страшны во время дождей. Ни в коем случае нельзя оставлять машины на пляже, также опасно парковаться близко к ручьям и речушкам. В непогоду они выходят из берегов и легко уносят автомобили.

Увидев поток воды, нужно давать задний ход, разворачиваться и быстро уезжать в безопасное место. Идти через потоки воды пешком тоже не стоит — это может быть опасно для жизни.

Когда дорога, улица превращаются в реку, не рекомендуется пытаться эту реку перейти, как бы вам на ту сторону ни хотелось. Подождите, пускай оно протечет, это все кратковременно и счет не на часы, а на минуты. Нет смысла лезть в быстрый поток, даже не зная, будет ли под ногами асфальт. Александр Гофштейн

Гофштейн также напомнил, что в шторм категорически нельзя плавать и вообще лучше не приближаться к водоему ближе чем на 100 метров. Мокрый песок — прекрасный проводник электричества: молния, которая бьет в море, попадает на пляж, поэтому побережье потенциально опасно.