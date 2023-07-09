Мир 09 июля 2023, 18:57 Туристам в Абхазии рекомендовали не ездить в Гагру МЧС Абхазии рекомендовало туристам воздержаться от поездок в Гагру из-за подтоплений РИА «Новости»

Читать 360tv в

МЧС Абхазии рекомендовало гостям и жителям республики воздержаться от поездок в Гагрский район из-за подтоплений и ливня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с непростой погодной обстановкой и во избежание чрезвычайных ситуаций МЧС рекомендует гостям и гражданам Абхазии отказаться от поездок в Гагрский район», — отметили в министерстве.

Реклама

Ливни уже привели к подтоплениям в Пицунде и Гагре. Личный состав МЧС по Гагрскому району привлекли к устранению последствий катаклизма.

В остальных районах Абхазии минувшей ночью также шел сильный ливень, но ситуация находится под контролем.

Мощный ливни также накрыли Черноморское побережье в России. Власти Сочи и Анапы ввели запрет на купание в связи со штормом, сильным ветром и донными течениями, но некоторых туристов ограничения не остановили.