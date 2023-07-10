Происшествия 10 июля 2023, 03:58 Вой сирен и эвакуация людей. Мощные ливни обрушились на Краснодарский край и Абхазию МЧС РФ по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение по подъему воды в реках Telegram-канал администрации Сочи «Сочи Официальный»

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Мощнейшие ливни обрушились на Краснодарский край и Абхазию в прошедшие выходные и продолжаются до сих пор. Потоки воды затопили улицы городов, а автомобили и общественный транспорт буквально «плыли» по маршрутам. Люди стали делиться кадрами буйства стихии в соцсетях, а спасатели продолжают ликвидировать последствия разгула непогоды.

Ливни в Сочи

В ночь на воскресенье, 9 июля, Сочи пережил мощный штормовой удар. Сильнейшие ливни вызвали подтопления улиц и домов. В микрорайоне районе Хоста поток воды унес около 10 автомобилей.

Из-за дождей на дороге возникла стихийная река. Ее потоки собрали в кучу припаркованный транспорт. Также вода поднялась до первых этажей некоторых домов. В частности, затоплены оказались цокольный этаж в доме по Шоссейной улице и вода добралась до первого этажа дома по Кипарисовой улице. На реке Хорота сработали датчики «Опасное явление», включились сирены.

Пресс-служба городской администрации сообщила, что в результате ЧП никто из местных жителей не пострадал. Эвакуировать жильцов не пришлось, но некоторых все же отправили в пункт временно размещения.

Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Экстренные службы начали откачивать воду. Как сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, городские службы дежурят круглосуточно во всех районах. Созданный оперативный штаб следит за датчиками уровня рек. Не исключается формирование смерчей на море. В городе действует штормовое предупреждение.

Дождь подтопил участки дорог, в Сириусе — домовладения. Утром в понедельник, 10 июля, городские службы начнут подомовой обход, чтобы максимально быстро определить ущерб и оказать помощь людям.

Всем нуждающимся уже сейчас будут предоставлены пункты временного размещения. Также спасатели начали эвакуировать жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус.

Telegram-канал администрации Сочи «Сочи Официальный»

Абхазия

Населенные пункты Гагрского района Абхазии оказались также частично подтоплены из-за мощных ливней. Вода залила улицы и первые этажи домов, сообщили РИА «Новости» в МЧС. Сам район остался без света.

МЧС Абхазии МЧС Абхазии МЧС Абхазии МЧС Абхазии МЧС Абхазии

Спасатели рекомендовали жителям и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Из-за размыва железнодорожных путей приостановлено движение поездов. На участке, где произошел подмыв полотна, идут восстановительные работы, однако сроки их завершения пока не уточняются.

Улицы Гагры и Пицунды превратились в бурные потоки, отметили в республиканском МЧС. В зону сильного затопления в Гагрском районе направлены дополнительные силы МЧС Абхазии из Сухума.