09 июля 2023, 11:19
Десяток машин смыло с дороги во время мощного ливня в Сочи
Около 10 машин унесло водой во время ливня в сочинской Хосте
Мощный ливень обрушился на Краснодарский край. В сочинском районе Хоста поток воды унес около десяти автомобилей. Видео показали пользователи социальных сетей.
Пользователи запечатлели стихийную реку, которая возникла на обычной улице. Ее потоки собрали в кучу припаркованные машины.
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Пресс-служба городской администрации в Telegram-канале уточнила, что в результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.
Кроме того, вода поднялась до первых этажей некоторых домов. Очевидцы сообщили о затоплении цокольного этажа в доме по Шоссейной улице, а также на первом этаже дома по Кипарисовой улице.
В администрации отметили, что эвакуировать жильцов не пришлось, но некоторых уже отправили в пункт временно размещения. Экстренные службы начали откачивать воду.
К устранению последствий непогоды привлекли 15 единиц техники и 60 рабочих, в Хостинском районе развернули оперативный штаб.
Сочи
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