Происшествия 09 июля 2023, 11:19 Десяток машин смыло с дороги во время мощного ливня в Сочи Около 10 машин унесло водой во время ливня в сочинской Хосте

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Мощный ливень обрушился на Краснодарский край. В сочинском районе Хоста поток воды унес около десяти автомобилей. Видео показали пользователи социальных сетей.

Администрация города Сочи Администрация города Сочи Администрация города Сочи Администрация города Сочи

Пользователи запечатлели стихийную реку, которая возникла на обычной улице. Ее потоки собрали в кучу припаркованные машины.

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Пресс-служба городской администрации в Telegram-канале уточнила, что в результате ЧП никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, вода поднялась до первых этажей некоторых домов. Очевидцы сообщили о затоплении цокольного этажа в доме по Шоссейной улице, а также на первом этаже дома по Кипарисовой улице.

В администрации отметили, что эвакуировать жильцов не пришлось, но некоторых уже отправили в пункт временно размещения. Экстренные службы начали откачивать воду.

К устранению последствий непогоды привлекли 15 единиц техники и 60 рабочих, в Хостинском районе развернули оперативный штаб.