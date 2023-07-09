Транспорт 09 июля 2023, 21:54 Поезда в Москву и Петербург остановили в пути в Абхазии РЖД: в Абхазии приостановили движение двух поездов в Москву и Петербург РИА «Новости»

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Два поезда, следовавших в Москву и Санкт-Петербургу из Абхазии, пришлось остановить в пути из-за закрытия участка Гагра — Цандрипш. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Российские железные дороги». Источник «360» поделился фотографиями с последствиями непогоды в Абхазии.

Движение поездов приостановили в Абхазии из-за размыва путей ливнями на двух участках. По словам главного инженера Абхазских железных дорог Леонида Куруа, сильные потоки воды залили пути около вокзала в Гагре, также более 200 шпал вытеснились на станции Бзыбь. Сроки восстановления железнодорожного сообщения пока не назывались.

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«Сегодня в результате неблагоприятных погодных условий был закрыт железнодорожный участок Гагра — Цандрипш в Республике Абхазия. В связи с этим поезд № 306 Сухум — Москва и поезд № 480 Сухум — Санкт-Петербург были остановлены в пути.<…> Завтра, 10 июля, поезда № 306 Москва — Сухум и № 479 Санкт-Петербург — Сухум будут следовать до станции Цандрипш», — уточнили в РЖД.

Телеканал «360»

МЧС Абхазии рекомендовало жителям и гостям республики отказаться от поездок в Гагру и Пицунду из-за плохих погодных условий. В других районах Абхазии ситуация после дождей находится под контролем.

Телеканал «360»

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