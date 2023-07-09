Происшествия 09 июля 2023, 16:34 Волна выбросила двух дельфинов на берег в Сочи Шторм в Сочи выбросил на берег двух дельфинов

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Непогода накрыла Краснодарский край в воскресенье, 9 июля. На море поднялся шторм, который выбросил на берег двух дельфинов в Сочи. Видео поделились пользователи социальных сетей.

Очевидцами неприятности с животными стали посетители и сотрудники пляжа неподалеку. С трудом, но все-таки они сумели вытолкать дельфинов обратно в воду.

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В Сочи в воскресенье пришли сильные проливные дожди, в связи с чем администрация города объявила о закрытии всех пляжей до 11 июля.

Также в курортном городе продолжает действовать штормовое предупреждение, в море есть вероятность появления смерчей.

Ранее пользователи социальных сетей показали, как мощные потоки воды сносят автомобили в Сочи. Около 10 машин собрались в кучу в районе Хоста, из местных жителей никто не пострадал.

Кроме того, стало известно о затоплении первых этажей в нескольких домах в Сочи, на место отправились экстренные службы. Жильцам представили временные пункты размещения, пока погода не успокоится.