Общество 09 июля 2023, 14:02 Власти Сочи закрыли все пляжи после обрушившегося на курорт шторма Администрация Сочи объявила о закрытии всех пляжей до 11 июля из-за шторма РИА «Новости»

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Пришедший в Сочи шторм с проливными дождями задержится здесь на несколько дней. В этой связи администрация города объявила о закрытии всех пляжей до 11 июля. Об этом сообщил РБК со ссылкой на департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации.

В ведомстве напомнили, что в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.

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«Возможно выпадение большого количества осадков с градом. На реках вероятны резкие подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. Имеется опасность формирования смерчей над морем», — заявили в администрации города.

Проливные дожди и ветер пришли на курорт минувшей ночью. Местные жители и отдыхающие сообщили, что в районе Хоста потоки воды унесли припаркованные машины. В администрации города уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале сообщил, что несколько домов в районе затопило.

«Вода поднялась выше и достигла квартир первых этажей. В пункт временного размещения переселяем 10 человек», — рассказал он про одну из пострадавших многоэтажек.

У остальных домов вода затопила цокольные этажи, и эвакуация жителей не потребовалась. Откачку воды на местах продолжают.

Копайгородский добавил, что синоптики спрогнозировали еще большее ухудшение погоды, поэтому городские службы перевели на круглосуточный режим работы.