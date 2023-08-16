16 августа 2023, 22:53
В бой идут одни старики. Как пенсионеры помогут решить проблему кадрового голода
Депутат Бессараб: работающие пенсионеры помогут при дефиците рабочих рук
В России определили самые прибыльные сферы работы для старшего поколения. Нанимая сотрудников пожилого возраста, компании пытаются решить проблему дефицита кадров на рынке труда и надеются на помощь высококлассных профессионалов с солидным опытом. Практика в целом не новая и действительно помогает решить кадровый голод.
Прибыльные профессии для пенсионеров
Сервисы Работа.ру и СберПодбор провели исследование, чтобы выяснить, в каких направлениях пенсионеры могут зарабатывать больше всего. Абсолютным лидером стали сферы строительства и недвижимости, где заработок для пожилых россиян оценили в 88 тысяч рублей.
На втором месте идут сферы производства и агропрома с возможным доходом в 70 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают логистика и деятельность в транспортных компаниях с зарплатой в 65 тысяч.
Наименьший доход пенсионеры получают, работая в сферах IT, телекома, образования и культуры. По данным исследования, на таких позициях кандидаты смогут зарабатывать порядка 30 тысяч рублей.
Приятный бонус к работе
Помимо высоких зарплат в некоторых сферах деятельности, в Госдуме предложили также увеличить выплаты работающим пенсионерам.
Основная цель инициативы — заинтересовать пожилое население России, достигшее пенсионного возраста, продолжать работать, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По данным Росстата, в первом квартале 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров составили порядка 19 тысяч рублей. А пенсия по старости — всего семь тысяч. Сумма выплат варьируется и с учетом трудовой деятельности: например, военные с большим стажем могут получать от 30 тысяч ежемесячно.
В каких сферах наиболее востребованы пенсионеры, действительно ли дело в возрасте и как сохранить стабильность рынка труда, объяснили собеседники «360».
Далее — их прямая речь.
Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб
Обоснованно высокий доход
[Высокие показатели зарплаты, представленные исследованием], показывают уровень высококлассного рабочего. Сегодня достаточно небольшой процент россиян может похвастаться хорошими навыками, например, в строительной сфере.
Длительный период времени мы не обращали внимания на то, что в этом направлении в большинстве случаев рабочими трудятся именно мигранты. Сейчас же трудовые мигранты, как ни странно, достигли определенных высот и соответствующей заработной платы. В сфере строительства сегодня наиболее востребованные вакансии и наиболее высокооплачиваемый труд.
Лучшие каменщики, маляры, штукатуры и другие профессии — это, к сожалению, либо старшее поколение, которое пропустило через себя определенный опыт, либо трудовые мигранты.
Помощь от старшего поколения
Из-за того, что мы не придавали значения необходимости развития в этом направлении, в подобных сферах специалисты наблюдают дефицит.
Такая же ситуация обстоит вокруг инженерных профессий, где старшее поколение с большим отрывом занимает [место] с этих сферах деятельности. Поэтому нам необходимо выбрать более серьезные подходы для обучения молодежи.
Старшее поколение сегодня выполняет роль наставников и высококлассных специалистов с большим опытом работы, за которых держится работодатель.
Другое дело, что государству пора отменить свои драконовские ограничения и позволить высокооплачиваемым пенсионерам зарабатывать не три пенсионных балла за год работы, а 10. Это поможет сохранить стабильность рынка труда.
Сегодня у нас объективно база вакансий в несколько раз превышает базу рабочих рук. Поэтому такая помощь старшего поколения будет очень полезной для страны и работодателей.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов
Возраст — не главное
Во многих сферах сейчас действительно кадровый голод. Поэтому такая градация [заработной платы среди пенсионеров] связана с общим состоянием рынка труда, но никак не с тем, что в этих секторах пожилому населению проще трудоустроиться.
Мы должны отметить следующее обстоятельство — последние несколько лет снижается дифференциация оплаты труда, связанная с возрастом. В начале 2000-х и 2010-х годах в России наблюдали даже возрастную дискриминацию.
Для старшего поколения заработная плата приближается к цифре 89-90% от среднего дохода по конкретной отрасли. Различие в большей степени связано с состоянием здоровья — пожилые люди чаще могут болеть, поэтому количество отработанных дней у них просто меньше.
Вынужденные меры
Показатели исследования — это только констатация факта, связанного с ростом заработной платы в отдельных секторах. Например, обрабатывающая отрасль всегда показывала более низкие доходы, чем то же строительство. Однако сейчас показатели растут.
В обрабатывающей промышленности также не хватает кадров в лице высококлассных специалистов, в особенности — рабочих профессий: технологов, сборщиков и так далее. В таком случае работодатель просто вынужден повышать заработную плату в своем секторе.
Никакой уникальности в исследовании нет. Похожую ситуацию мы наблюдали после серьезного кризиса в 1999 году. Некоторые предприятия, восстанавливая свое производство, вынужденно возвращали сотрудников, которые давно ушли на пенсию.
Работодатели возвращали бывших сотрудников в возрасте 60-70 лет. Но, очевидно, что платили им ту же самую заработную плату, что и молодым работникам.
Показатели дохода — это только отраслевые особенности, и это никак не связано с возрастом.
Общественный деятель Владимир Михайлов
Низкая продолжительность жизни
Сегодня есть регионы, где продолжительность жизни мужчин — 59,5 года. Получается, что некоторые из них не доживают даже до пенсии.
Закон о поднятии пенсионного возраста еще до конца не вступил в силу: женщин не заставляют работать до 60 лет, а мужчин — до 65. Но это пока.
Возможно, [исследования и дополнительные выплаты] можно рассмотреть как подготовку к тому, что пенсионный возраст могут еще поднять.
Однако это неправильно. Пенсионный возраст нужно вернуть на те цифры, что женщины работают до 50 лет, а мужчины — до 60. Потому что мужчины, например, попросту не доживают до пенсии.
Возраст дожития
Есть такое понятие, как возраст дожития. Может быть, оно и не очень хорошее, но все равно имеет место быть. Это промежуток времени, когда люди, отработав свое, живут на получаемую пенсию.
Во многих странах показатели могут достигать 18-20 лет. В России есть какие-то исключительные случаи долгожителей. Но в основном по возрасту дожития ей далеко до высокоразвитых стран.
Поэтому сегодня любые разговоры об изменении пенсионного возраста, кроме снижения, неприемлемы. Считаю, что это можно назвать даже преступлением против народа.
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