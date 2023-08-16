Деньги 16 августа 2023, 04:44 Пенсионерам назвали самые прибыльные сферы работы РИА «Новости»: высокие зарплаты у пенсионеров в строительстве и недвижимости РИА «Новости»

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Зарабатывать больше всего люди пенсионного возраста могут в сферах строительства и недвижимости. К такому выводу пришли авторы исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», сообщило РИА «Новости».

В этих областях компании предлагают соискателям-пенсионерам зарплату в размере 88 тысяч рублей.

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На втором месте идут сферы производства и агропрома. В них соискатели могут рассчитывать на доход в размере 70 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают сферы транспорта и логистики. В них кандидаты могут получать около 65 тысяч рублей.

В сфере услуг граждане пенсионного возраста могут рассчитывать на среднюю зарплату 43 тысячи рублей.

Средняя зарплата в сфере торговли составит 36 тысяч рублей, в IT и телекоме — 33 тысячи, в маркетинге и PR — 32 тысячи, а в сфере образования и культуры — 30 тысяч.

Авторы исследования проанализировали около 40 тысяч вакансий, размещенных на рекрутинговых сайтах.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко напомнила, что 1 августа в России произошел перерасчет пенсий работающим пенсионерам.