Общество 21 июля 2023, 08:51 Новую индексацию пенсий анонсировали в Госдуме Депутат Бессараб анонсировала новую индексацию пенсий с 1 августа РИА «Новости»

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Индексация пенсий для работающих пенсионеров пройдет в России с 1 августа. Об этом изданию Ura.ru сообщила депутат Светлана Бессараб.

По ее словам, сейчас пенсионный коэффициент в России составляет всего 123,77 рубля.

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«Это незначительные деньги, теперь выплаты индексируют прибавкой до 371,31 рубля. Мы трудимся над тем, чтобы работающие пенсионеры могли больше зарабатывать. Рассматриваем вариант увеличения фиксированной части пенсии к страховой выплате, чтобы у работающих появился стимул продолжать трудиться после достижения пенсионного возраста», — сказала она.

Бессараб отметила, что на отечественном рынке труда важно оставить образованных, квалифицированных и грамотных специалистов, которые станут наставниками для будущих поколений.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец объяснила, что перерасчета выплат работающим пенсионеров не нужно подавать дополнительных заявлений, все пройдет в автоматическом режиме.