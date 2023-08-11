Общество 11 августа 2023, 15:31 Экономист Григорьева: на пенсию более 30 тысяч рублей могут рассчитывать госслужащие и военные

Читать 360tv в

Пенсионные выплаты в размере 30 тысяч рублей и более могут получать госслужащие и военные, выполнявшие задания в горячих точках. Об этом сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с «Прайм».

По словам специалиста, чтобы получать высокую пенсию, госслужащие должны проработать не менее 18,5 лет. Выплаты у специалистов военных профессий могут достигать 80 тысяч рублей.

Реклама

Отмечается, что также достойная пенсия ожидает сотрудников силовых ведомств и работников вредного производства, сообщил сайт «Москва.ру».