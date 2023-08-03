Деньги 03 августа 2023, 19:35 Дефицит рабочих рук. Почему рынок труда столкнулся с небывалым кадровым голодом HR-эксперт Мурадян: на дефицит кадров повлияли малый бизнес и демографическая яма 1990-х Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

Читать 360tv в

Российские предприятия и производства столкнулись, пожалуй, с самой серьезной проблемой — нехваткой рук. Почти половина организаций заявила о кадровом голоде, несмотря на то что государство всеми силами старается стимулировать рост числа специалистов в разных отраслях. Что повлияло на дефицит синих воротничков, выяснял «360».

Без «работника месяца»

Промышленные предприятия заявили о дефиците кадров, следует из исследования, которое провела лаборатория конъюнктурных опросов Института экономической политики (ИЭП) имени Гайдара.

Нехватка сотрудников в июле затронула 42% предприятий (лишь 2% отметили переизбыток), в апреле доля таких организаций была 35%. Эти показатели — рекорд с 1996 года.

Работники в цехе производства арматуры на металлургическом заводе (ММЗ) в Макеевке. / РИА «Новости»

В январе 2022 года эксперты зафиксировали постковидное восстановление экономики. В тот момент о нехватке сотрудников сообщила четверть предприятий. Но ситуация усугубилась на фоне новых антироссийских санкций.

«В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров, но не отражают, скорее всего, весь масштаб желаний предприятий, вынужденных считаться со скудными возможностями российского рынка труда», — отметили в ИЭП.

Мелкий бизнес отобрал работников

Из-за ухода многих зарубежных компаний с рынка Россия резко взяла курс на создание технологического суверенитета — простыми словами, «все свое», объяснил «360» HR-эксперт и руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян.

По его словам, в стране занялись открытием предприятий различных направлений: заводов по обработке каучука, собственного производства полипропиленов, подшипников и многого другого. Но из-за их массового появления и возникла нехватка рабочих рук.

«Более того, часть специалистов за это время заняли долю субъектов малого и среднего предпринимательства. Государство щедро субсидировало создание и открытие своего бизнеса, а в итоге мелкий бизнес отобрал у крупных заводов синие воротнички», — уточнил эксперт.

Работник частного алюминиевого завода в пригороде Хомса (завод занимается выплавкой алюминия из вторсырья и изготовлением изделий из алюминия). / РИА «Новости»

Недавно Центробанк повысил ключевую ставку на 1%, это сильно повлияло на возможность получить кредит на покупку промышленного оборудования, напомнил собеседник «360». Несмотря на сложности, множество предприятий обновили свое оборудование либо открыли абсолютно новый филиал, но есть проблема — некому работать.

«Например, на Сахалине, где находятся предприятия по добыче угля, нефти и газа, на 10 вакансий сейчас приходится один специалист. Производства вынуждены искать обходные пути: всеми силами, правдой и неправдой, заманить кандидатов из СНГ и Юго-Восточной Азии», — заметил Мурадян.

Борт, оставшийся в результате проходки угольного пласта крупнейшим в России роторным экскаватором, в Шарыповском районе Красноярского края / РИА «Новости»

Когда ситуация на рынке труда в России стабилизируется?

Государство старается принимать всевозможные меры, чтобы остановить и в дальнейшем исключить рост нехватки кадров. Так, правительство вводит программы обучения для синих воротничков, курсы профессиональной переподготовки и переквалификации.

Но пока не прошло достаточно много времени, чтобы подготовить новый пул качественных специалистов, подчеркнул Мурадян.

Последний фактор — Россия находится в демографической яме. Сегодня основа трудоспособного населения — те, кто родился в 1990-х. Гарри Мурадян HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры

Предполагается, что именно эта возрастная группа должна теперь «пахать на станках». Однако рождаемость в 1990-е годы была катастрофически низкой, отсюда и ожидаемый кадровый голод, подчеркнул эксперт.

Через пять или семь лет ситуация с дефицитом синих воротничков может выправиться, но «здесь и сейчас — мы на дне», подытожил Мурадян.