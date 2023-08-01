Общество 01 августа 2023, 02:17 Работающим пенсионерам напомнили про перерасчет выплат в августе Перерасчет выплат работающим пенсионерам произойдет в России 1 августа Pxhere

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В России 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. По словам эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнеко, максимальная сумма начислений составит около 370 рублей. Об этом она сообщила в разговоре с РИА «Новости».

Она объяснила, что у разных пенсионеров размер увеличения пенсии отличается. «Добавка» будет выше у тех, у кого в прошлом году была выше зарплата, то есть страховые взносы с нее. Они заработали больше баллов.

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«Максимально начисляется из расчета стоимости не более трех пенсионных баллов, то есть приблизительно 360-370 рублей — в зависимости от года назначения пенсии», — объяснила Дайнеко.

Пенсионеру не нужно никуда обращаться, перерасчет происходит в автоматическом режиме.

В 2023 году стоимость одного пенсионного балла установлена на уровне 123,77 рубля. В августе максимальная сумма надбавки составит 371,31 рубля.

С 1 августа вступили в силу новые законы, правила и изменения в жизни россиян. В частности, Центробанк начнет тестирование цифрового рубля, а цены на иномарки вырастут из-за повышения утилизационного сбора. Главные нововведения августа 2023 года — в материале «360».