30 апреля 2023, 20:04
Сезон охоты на инфоцыган открыт. Блогеров в России проверят по черному списку
Адвокат Ярмуш: закон позволяет блогерам погасить налоговый долг и избежать тюрьмы
Блогеры-миллионники уже давно пытаются учить россиян, как в одночасье стать стройными, богатыми и счастливыми. Казалось бы, дело благое. Но советы о достижении успеха бесплатно никто не раздавал и не раздает. И пока доверчивая аудитория добровольно перечисляет рубли на блогерские счета, они наживаются на людях и скрывают от государства налоги. Правда, в последнее время особенно наглые блогеры попали в поле зрения правоохранителей. Истории о «работе» супруг Валерии и Артема Чекалиных, Александры Митрошиной и «королевы марафонов» Елены Блиновской собрал «360».
Причастность некоторых инфоцыган к неуплате налогов и отмыванию денег проверят следователи. После серии разоблачений блогеров стало ясно, что «король-то голый». Аудиторию продавцов воздуха почти на 100% составляют люди, ощутившие мировоззренческую пустоту в условиях рыночной экономики. Для них избитая фраза «Я научу вас находиться в ресурсном состоянии» звучит как мантра привлечения денег и благополучия.
Телефон в руках последние минуты
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) зарабатывала на продвижении различных марафонов и продаже собственных косметических средств. По данным издания StarHit, ее доход в 2022 году составил один миллиард рублей.
СК инициировал против Чекалиной и ее мужа Артема два уголовных дела — об отмывании денежных средств в размере 130 миллионов рублей и о неуплате налогов в крупном размере (более чем на 300 миллионов рублей).
Банковские счета супругов подпали под арест, так как они все еще не возместили ущерб. Но самое страшное, как говорила сама Лерчек: они по-прежнему не смогут пользоваться интернетом.
«Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Особенно когда телефон в руках последние минуты», — поделилась она перед судебным заседанием.
Когда заплатил налоги
Следственный комитет заподозрил популярного блогера Александру Митрошину в неуплате налогов и завел уголовное дело.
Блогер использовала традиционную схему, получая доход от своих курсов и отчитываясь по упрощенной системе налогообложения. Она убеждала подписчиков в своей невиновности, указав, что все ее дела вел налоговый консультант.
«Чтобы избежать домыслов, скажу: я всегда работала честно, без намерения обмануть государство. Теперь точно начинаю все с нуля. Как не оказаться в этой точке? <…> Не доверять одному мнению налогового юриста», — заявила Митрошина.
В конце апреля стало известно, что блогер полностью выплатила долги на налогам на общую сумму 120 миллионов рублей и штрафы на 85 миллионов рублей.
Феномен Блиновской
Блогера Елену Блиновскую задержали в Смоленской области. По версии следствия, она спешила покинуть Россию, не заплатив налоговый долг почти в миллиард рублей.
Весь свой заработок Блиновская проводила через зарегистрированных юрлиц, которые работали по упрощенной схеме налогообложения. Суд отправил «королеву марафонов» под домашний арест до 26 июня.
Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш рассказала в беседе с «360», как блогер может избежать тюрьмы.
«Законодательство дает возможность возместить все налоги, весь ущерб государству, который был причинен. Можно избежать уголовной ответственности. Но мы знаем, что Блиновская, помимо прочего, еще и легализовала эти средства, которые получила преступным путем», — отметила юрист.
Она вкладывала их в бизнес и предметы роскоши, оформляла это на третьих лиц, на компании. А здесь уже статья, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Поэтому прежде всего домашний арест как мера пресечения из-за того, что она пыталась скрыться от следствия.
Мария Ярмуш
адвокат
По словам Ярмуш, у Блиновской есть шанс избежать тюремного заключения по статье о легализации в особо крупном размере денежных средств, добытых преступным путем.
При раскаянии и полном признании вины подозреваемой дело могут рассмотреть в упрощенном порядке и назначить штраф.
Черный список блогеров
В СМИ появилась информация о существовании некоего черного списка инфоцыган, в который вошли более 30 человек. Блогеров из него проверят на неуплату налогов и отмывание денег.
В список якобы попали телеведущая Регина Тодоренко, модель Оксана Самойлова, блогер Дина Саева, певица Инстасамка и другие.
По данным Telegram-канала Mash, список блогеров составили еще до арестов Блиновской и Чекалиной, которые его якобы возглавляли. Кто следующий?
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