Общество 30 апреля 2023, 20:04 Сезон охоты на инфоцыган открыт. Блогеров в России проверят по черному списку Адвокат Ярмуш: закон позволяет блогерам погасить налоговый долг и избежать тюрьмы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Блогеры-миллионники уже давно пытаются учить россиян, как в одночасье стать стройными, богатыми и счастливыми. Казалось бы, дело благое. Но советы о достижении успеха бесплатно никто не раздавал и не раздает. И пока доверчивая аудитория добровольно перечисляет рубли на блогерские счета, они наживаются на людях и скрывают от государства налоги. Правда, в последнее время особенно наглые блогеры попали в поле зрения правоохранителей. Истории о «работе» супруг Валерии и Артема Чекалиных, Александры Митрошиной и «королевы марафонов» Елены Блиновской собрал «360».

Причастность некоторых инфоцыган к неуплате налогов и отмыванию денег проверят следователи. После серии разоблачений блогеров стало ясно, что «король-то голый». Аудиторию продавцов воздуха почти на 100% составляют люди, ощутившие мировоззренческую пустоту в условиях рыночной экономики. Для них избитая фраза «Я научу вас находиться в ресурсном состоянии» звучит как мантра привлечения денег и благополучия.

Телефон в руках последние минуты

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) зарабатывала на продвижении различных марафонов и продаже собственных косметических средств. По данным издания StarHit, ее доход в 2022 году составил один миллиард рублей.

РИА «Новости»

СК инициировал против Чекалиной и ее мужа Артема два уголовных дела — об отмывании денежных средств в размере 130 миллионов рублей и о неуплате налогов в крупном размере (более чем на 300 миллионов рублей).

Банковские счета супругов подпали под арест, так как они все еще не возместили ущерб. Но самое страшное, как говорила сама Лерчек: они по-прежнему не смогут пользоваться интернетом.

«Любимые, так сложно было выбрать фотографии для этого поста. Особенно когда телефон в руках последние минуты», — поделилась она перед судебным заседанием.

Когда заплатил налоги

Следственный комитет заподозрил популярного блогера Александру Митрошину в неуплате налогов и завел уголовное дело.

«ВКонтакте»

Блогер использовала традиционную схему, получая доход от своих курсов и отчитываясь по упрощенной системе налогообложения. Она убеждала подписчиков в своей невиновности, указав, что все ее дела вел налоговый консультант.

«Чтобы избежать домыслов, скажу: я всегда работала честно, без намерения обмануть государство. Теперь точно начинаю все с нуля. Как не оказаться в этой точке? <…> Не доверять одному мнению налогового юриста», — заявила Митрошина.

В конце апреля стало известно, что блогер полностью выплатила долги на налогам на общую сумму 120 миллионов рублей и штрафы на 85 миллионов рублей.

Феномен Блиновской

Блогера Елену Блиновскую задержали в Смоленской области. По версии следствия, она спешила покинуть Россию, не заплатив налоговый долг почти в миллиард рублей.

РИА «Новости»

Весь свой заработок Блиновская проводила через зарегистрированных юрлиц, которые работали по упрощенной схеме налогообложения. Суд отправил «королеву марафонов» под домашний арест до 26 июня.

Специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш рассказала в беседе с «360», как блогер может избежать тюрьмы.

«Законодательство дает возможность возместить все налоги, весь ущерб государству, который был причинен. Можно избежать уголовной ответственности. Но мы знаем, что Блиновская, помимо прочего, еще и легализовала эти средства, которые получила преступным путем», — отметила юрист.

Она вкладывала их в бизнес и предметы роскоши, оформляла это на третьих лиц, на компании. А здесь уже статья, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Поэтому прежде всего домашний арест как мера пресечения из-за того, что она пыталась скрыться от следствия. Мария Ярмуш адвокат

По словам Ярмуш, у Блиновской есть шанс избежать тюремного заключения по статье о легализации в особо крупном размере денежных средств, добытых преступным путем.

При раскаянии и полном признании вины подозреваемой дело могут рассмотреть в упрощенном порядке и назначить штраф.

Черный список блогеров

В СМИ появилась информация о существовании некоего черного списка инфоцыган, в который вошли более 30 человек. Блогеров из него проверят на неуплату налогов и отмывание денег.

В список якобы попали телеведущая Регина Тодоренко, модель Оксана Самойлова, блогер Дина Саева, певица Инстасамка и другие.

По данным Telegram-канала Mash, список блогеров составили еще до арестов Блиновской и Чекалиной, которые его якобы возглавляли. Кто следующий?