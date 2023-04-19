Знаменитости 19 апреля 2023, 16:14 Блогерша Лерчек может попасть под очередное уголовное дело — СМИ Telegram-канал «112»: блогерше Лерчек могут вменить мошенничество Соцсети

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Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) может попасть еще и под уголовное дело о мошенничестве. В московский Следственный комитет поступают заявления пострадавших от возможных мошеннических действий Валерии и ее мужа Артема, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что следователи проверяют все факты возможных преступлений.

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Мосгорсуд оставил в силе запрет определенных действий для блогеров-миллионников. Чекалины по-прежнему не смогут пользоваться интернетом. У блогеров не получилось обжаловать решение суда.

Пока СК расследует два уголовных дела: об отмывании денежных средств в размере 130 миллионов рублей и о неуплате налогов в крупном размере (более чем на 300 миллионов рублей). На банковские счета Чекалиных наложили арест, поскольку они все еще не возместили ущерб.

Ранее сообщалось, что супруги боятся оказаться в СИЗО и не собрать средства на погашение долгов. Возможно. как раз из экономии они отказались использовать наемного сотрудника для ведения соцсетей.