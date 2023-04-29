Знаменитости 29 апреля 2023, 16:33 Тодоренко, Боню и Оксану Самойлову могут проверить на неуплату налогов Mash: в список блогеров, которых проверят на неуплату налогов, попали Боня и Тодоренко РИА «Новости»

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В МВД составили черный список блогеров и инфоцыган, которых проверят на неуплату налогов и отмывание денег, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, в перечень попали 32 человека. Среди них есть Регина Тодоренко, Виктория Боня и Гоар Аветисян.

Помимо этого, по данным Mash, в список включили Оксану Самойлову, Дину Саеву, Самиру Мустафаеву, Надин Серовски, Анастасию Миронову, Екатерину Усманову, Веронику Хацкевич и ряд других блогеров.

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Ранее под уголовное преследование за отмывание денег и неуплату налогов подпала «королева марафонов» Елена Блиновская. Пресненский суд Москвы отправил ее под домашний арест. По версии следствия, сумма нарушений по делу блогера превышает 918 миллионов рублей.

Два уголовных дела расследуют в СК и в отношении четы блогеров Чекалиных. Одно из них — об отмывании денежных средств в размере 130 миллионов рублей и о неуплате налогов в крупном размере (более чем на 300 миллионов рублей). На банковские счета фигурантов наложили арест.