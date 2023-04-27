27 апреля 2023, 12:18
Блогер Митрошина выплатила долги по налогам на 120 миллионов рублей
РЕН ТВ: блогер Митрошина заплатила 120 миллионов рублей долгов по налогам
Популярный блогер Александра Митрошина полностью выплатила долги на налогам на общую сумму 120 миллионов рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ.
«Долг в 120 миллионов рублей выплатила блогер Александра Митрошина, обвиненная ранее в неуплате налогов», — указали в публикации.
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Ранее стало известно, что Следственный комитет заподозрил Митрошину в неуплате налогов и завел уголовное дело, прошли обыски.
По версии следствия, блогер в период с 2020 по 2022 год получила доход от своих курсов, отчитываясь по упрощенной системе налогообложения. Желая сэкономить на НДФЛ и НДС, она использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП.
Утром 27 апреля стало известно о задержании блогера Елены Блиновской на границе России и Белоруссии, она пыталась покинуть страну на арендованной машине. По предварительной информации, Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Женщину и ее супруга Алексея вызвали на допрос.
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