Общество 27 апреля 2023, 12:18 Блогер Митрошина выплатила долги по налогам на 120 миллионов рублей РЕН ТВ: блогер Митрошина заплатила 120 миллионов рублей долгов по налогам «ВКонтакте»

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Популярный блогер Александра Митрошина полностью выплатила долги на налогам на общую сумму 120 миллионов рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Долг в 120 миллионов рублей выплатила блогер Александра Митрошина, обвиненная ранее в неуплате налогов», — указали в публикации.

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Ранее стало известно, что Следственный комитет заподозрил Митрошину в неуплате налогов и завел уголовное дело, прошли обыски.

По версии следствия, блогер в период с 2020 по 2022 год получила доход от своих курсов, отчитываясь по упрощенной системе налогообложения. Желая сэкономить на НДФЛ и НДС, она использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП.

Утром 27 апреля стало известно о задержании блогера Елены Блиновской на границе России и Белоруссии, она пыталась покинуть страну на арендованной машине. По предварительной информации, Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Женщину и ее супруга Алексея вызвали на допрос.