16 марта 2023, 19:42
Блогеру Лерчек запретили пользоваться интернетом
Суд Москвы запретил блогеру Лерчек и ее мужу пользоваться телефоном и интернетом
Блогеру Валерии (Лерчек, ler_chek) и ее мужу Артему Чекалину выбрали меру пресечения. Суд запретил супругам в течение двух месяцев пользоваться почтой, телефоном и интернетом, сообщил ТАСС.
По данным пресс-службы Савеловского суда, Чекалиным нельзя выходить в Сеть, общаться со свидетелями, а также использовать почту, телефон и другие средства связи.
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Следователи установили, что в апреле 2021 года Чекалины по предварительному сговору легализовали более 130 миллионов рублей, которые добыли преступным путем. На эти средства они приобрели американскую валюту.
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Ранее супругам предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 311 миллионов рублей, сообщила прокуратура Москвы.
Валерия Чекалина оставила на своей странице в соцсетях прощальный пост перед судебным заседанием по избранию меры пресечения. В нем Лерчек написала, что с трудом выбрала фотографии для поста, «когда телефон в руках последние минуты».
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