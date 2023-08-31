Эксклюзив 31 августа 2023, 14:01 Отец всей республики. Пять лет со дня гибели Александра Захарченко Публицист Стариков: Александр Захарченко был отцом для всей республики Телеканал «360»

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Пять лет назад, в последний день августа 2018 года, в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. «360» поговорил с людьми, которые пересекались с ним в разное время, и узнал, каким был герой Донбасса, легендарный Батя.

Александр Захарченко: краткая биография

Будущий глава ДНР родился в Донецке 26 июня 1976 года в семье шахтера. В 1995-м окончил с отличием Донецкий техникум промышленной автоматики, после чего был горным электромехаником на шахте. Кроме того, на протяжении долгого времени Александр Захарченко работал предпринимателем в сфере угольной промышленности.

В 2010 году в Донецке открыли филиал организации «Оплот», ранее созданной в Харькове Евгением Жилиным. «Оплотовцы» помогали воинам-инвалидам и поддерживали семьи правоохранителей, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

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С началом беспорядков в Киеве, в конце 2013 года, Захарченко возглавил донецкое отделение организации. После начатой Украиной «антитеррористической операции», весной 2014-го, был в числе людей, занявших здание администрации.

Первые назначения

Вскоре после этого — в мае — его назначили военным комендантом Донецка. Летом Александр Захарченко получил должность заместителя министра внутренних дел ДНР. До июля 2014 года также командовал подразделением «Оплот». Неоднократно участвовал в боевых действиях, во время атаки на населенный пункт Кожевня получил ранение в руку.

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В августе того же года Александра Захарченко назначили председателем Совета министров ДНР. Вскоре после этого на него совершили покушение. Сам он чудом не пострадал, однако его водитель получил ранение.

В преддверии первых в ДНР выборов, осенью, Захарченко подал документы в ЦИК как кандидат на пост главы республики. После голосования, состоявшегося 3 ноября, он стал руководителем ДНР.

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В феврале 2015 года Захарченко прибыл в Минск на переговоры контактной группы по Украине. Вместе с главой ЛНР Игорем Плотницким подписал Второе минское соглашение, согласованное «нормандской четверкой».

В этот период времени Александр Захарченко — позывной Батя — активно участвовал в боях за населенный пункт Дебальцево. В феврале получил серьезное ранение в ногу, из-за чего долгое время передвигался на костылях.

На фоне продолжающейся блокады Донбасса со стороны официального Киева, весной 2017-го, Захарченко объявил, что ДНР обрывает какие-либо связи с Украиной. Шахты, расположенные на территории донбасских республик, прекратили поставки угля на подконтрольные киевскому режиму территории и начали его транспортировку в Россию.

В начале мая 2017-го глава ДНР отправился проверить подготовку мемориального комплекса «Саур-могила» ко Дню Победы. По пути его автомобиля взорвались две бомбы. Сам Захарченко и охрана чудом не пострадали.

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Смерть Александра Захарченко: как был убит глава ДНР

Роковой взрыв

Жизнь Александра Захарченко оборвалась в центре Донецка, на бульваре Пушкина, в результате взрыва вечером 31 августа 2018 года. Теракт случился на входе в кафе «Сепар».

Лидер Донецкой Народной Республики погиб, получив ранения, несовместимые с жизнью. Также скончался его телохранитель Вячеслав Доценко. Еще 11 человек пострадали.

Автор фото — Денис Григорюк

«Думаю, его убийство должно было предотвратить появление фигуры, которая помогла бы избежать конфликта Украины и России, и перевести Украину в зону влияния России мирными средствами», — отметил в разговоре с «360» публицист Николай Стариков.

Прощание с погибшим главой республики прошло в Донецке 2 сентября. На траурной церемонии присутствовали около 200 тысяч человек. На похороны приехали депутаты Госдумы и общественные деятели.

Автор фото — Денис Григорюк Автор фото — Денис Григорюк Автор фото — Денис Григорюк Автор фото — Денис Григорюк Автор фото — Денис Григорюк Автор фото — Денис Григорюк

Расследование убийства Захарченко: что известно на данный момент

В ДНР убийство Захарченко назвали терактом. Это подтвердил и Следственный комитет России.

Расследование гибели первого главы Донецкой Народной Республики завершилось в августе 2023 года. Главным подозреваемым в деле назвали некого Александра Погорелова — именно он, по версии следствия, заложил взрывное устройство в кафе.

Следователи уверены, что диверсанту помогали еще трое подельников. Все они по заданию Службы безопасности Украины занимались шпионажем и терактами на территории республики. Погорелова считают причастным и к гибели другого героя ДНР — Арсена Павлова, более известного как Моторола.

На месте взрыва в кафе «Сепар» / РИА «Новости»

«Западные спецслужбы стараются убивать самых ярких, самых талантливых, поэтому были убиты и Моторола, и Гиви. Терроризм — это один из инструментов, который англосаксы использовали всегда на протяжении веков», — подчеркнул Стариков.

Украинские власти до сих пор отрицают причастность к теракту и цинично называют гибель Захарченко результатом междоусобиц внутри республики. При этом СБУ объявила главу ДНР в розыск, а позже, с подачи официального Киева, Александра Захарченко внесли в санкционный список США и Евросоюза.

РИА «Новости»

Каким был Александр Захарченко

Далее — прямая речь собеседников «360».

Журналист Станислав Ретинский: первый среди равных

Моя первая встреча с Александром Владимировичем состоялась в Донецке в августе 2014 года, когда республиканским СМИ представили нового председателя Совета министров ДНР. С тех пор, на протяжении более четырех лет, я участвовал в информационном освещении мероприятий с ним, включая избрание на пост главы республики в ноябре того же года.

Автор фото — Денис Григорюк

До этого времени не встречался с ним лично, хотя заочно мы уже были знакомы. Незадолго до его нового назначения мне удалось взять комментарий по телефону о ситуации в столице ДНР. Александр Захарченко тогда находился в должности военного коменданта Донецка.

К слову, он всегда конструктивно комментировал и был открыт для СМИ, какую бы высокую должность ни занимал.

Александр Захарченко чувствовал себя одинаково уверено в любой ситуации. И эта уверенность передавалась окружающим.

Показательный пример — решающий бой за Донецкий аэропорт в январе 2015 года. На одной из пресс-конференций, которая состоялась в центре города, первый глава республики пригласил журналистов подготовить репортаж прямо на передовой.

Сначала мы собрались возле легендарной девятиэтажки, где нас встретил командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви), затем направились в сторону нового терминала на бронетранспортере вместе с Захарченко.

В тот день нам посчастливилось не только освещать героическое продвижение вперед наших войск, но и воочию наблюдать, как солдатам добавляет уверенности прибытие главнокомандующего, которого воспринимали как первого среди равных.

Тогда здание аэропорта напоминало «слоеный торт», некоторые из этажей которого еще контролировал противник. Но вскоре наши бойцы освободили его и окончательно развеяли миф о непобедимости украинских «киборгов».

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Начало возрождения

Во многом благодаря первому главе ДНР состоялась как республика. Для достижения поставленной цели Александр Захарченко определил три задачи: признание Россией итогов референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики 2014 года, упрощенная выдача российского гражданства населению независимой республики и последующая интеграция ДНР в состав России.

Несмотря на то что все вышеперечисленные задачи в полной мере решили уже после его гибели, именно Александр Захарченко заложил фундамент для этого.

Он также сформулировал идеологическую концепцию республики — свобода, справедливость, совесть, равенство («СССР»). Вероятнее всего, Александр Захарченко хотел тем самым сказать, что борьба народа Донбасса должна стать началом возрождения некогда большой и единой страны. И его идеи находили живой отклик среди соотечественников.

Автор фото — Денис Григорюк

Отдал жизнь за народ

На мой взгляд, Захарченко был заранее готов к той участи, которую ему уготовила история.

Он родился в Донбассе, всегда жил интересами народа и отдал за него жизнь.

В этом году исполняется ровно пять лет с момента трагической гибели первого главы Донецкой Народной Республики. Лучший способ сохранить память о нем — продолжение того дела, ради которого погиб Александр Захарченко по прозвищу Батя.

Автор фото — Денис Григорюк

Публицист Николай Стариков: прекрасный государственник

Я приезжал в Донбасс вместе с делегацией Изборского клуба, но Александр Захарченко тогда был занят, познакомиться не удалось. А в 2017 году, прибыв с гуманитарной миссией, я получил от него приглашение.

Скажу честно, общение с Захарченко произвело очень большое впечатление. Передо мной как будто ожили картинки гражданской войны, которые я видел в фильмах. Он, его товарищи, то, что они говорили, как себя вели — все напоминало мне персонажей Шолохова. Сила, целостность.

Самого Захарченко отличало государственное мышление. Мне сразу показалось, что из него мог бы получиться прекрасный государственный деятель, как минимум масштаба Украины, а может быть, даже большего.

Видимо, та же мысль посещала его врагов — именно поэтому покушения на Захарченко были неоднократными. Одно из них, к сожалению, пять лет назад увенчалось успехом.

Отец всей республики

Однажды Захарченко предложил мне поехать с ним награждать бойцов на передовую, я согласился. Поскольку был в обычной штатской одежде, мне выдали обмундирование цвета хаки, чтобы не выделялся.

Захарченко сам сел за руль бронированной машины Land Cruiser. По дороге мог неожиданно остановиться. Однажды подошел к мужчине, который пытался перейти дорогу в неположенном месте, и просто по-отечески его отчитал. Притом что мужчина, наверное, годился Захарченко в отцы.

Но он просто не мог проехать мимо: он воспринимал себя как человека, ответственного за всех жителей, вверенной ему части Российской Федерации.

То, что Донбасс воссоединится с Россией, для Захарченко было очевидной вещью. Это забота, наверное, главное, что мне запомнилось.

О методах, которые Захарченко применял для того, чтобы сбить цены на продовольствие в самом начале, он сам не стесняясь рассказывал. Встретился с торговцами, поговорил, они покивали головами, но ничего не сделали.

Тогда он на свои деньги купил большое количество картошки в Ростовской области, привез и начал продавать ее по минимальной, закупочной, цене. После этого торговцы пришли договариваться, начали снижать цены и как-то более чутко стали реагировать на то, что им говорил глава ДНР.

Уважали даже на Украине

Мне кажется, Захарченко был фигурой не масштаба Донецка. Его уважали и с той, и с другой стороны.

Потому что он получил ранение, и не одно, на передовой. Он был такой простой, но в то же время человек, который заботится о своем народе.

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Сын Сергей Захарченко: отец отдал всего себя республике

Мой отец мечтал о мире. Говорил: когда война закончится, нужно накрыть стол по улице Артема — от площади Ленина до самого аэропорта для всех желающих. И отпраздновать этот наш общий День победы — нашей общей родины, нашей республики.

Один хороший друг моего отца и мой наставник Казбек Тайсаев всегда говорил, что такие люди, как отец, рождаются один раз в столетие. Я с ним согласен, потому что это был уникальный человек, который полностью отдавал себя строительству республики.

Он работал на благо людей, всегда старался помогать, был отзывчивый и справедливый.

Часто бывало, что после мероприятий, например после парада на День Победы, он мог пройти по главной улице, по которой проходила техника, и пообщаться с прохожими, с бабушками, которые сидят на лавочке. Мог заскочить в кофейню и угостить всех за свой счет.

Мне мама рассказывала (я тогда еще очень маленький был), они были как-то у друзей на дне рождения. Девяностые годы или начало двухтысячных — естественно, у всех туговато с деньгами и с продуктами. Думаю, тогда в жизни каждой семьи такое было.

Так вот, друзья после застолья отдали гостям по нескольку пакетов продуктов. А отец, проходя мимо нуждающегося, бездомного человека, который просил милостыню, отдал эти пакеты ему. Подошел к матери и сказал: «Давай отдадим ему продукты, ему это нужнее». Вот каким он был человеком.

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Неожиданная должность

Когда в 2014 году отец стал главой ДНР, для меня, если честно, это было как снег на голову. Думаю, и для него это было тоже неожиданностью.

Тогда уже стало понятно, что Майдан не закончится мирным путем. К нам эти «майданутые», как мы в то время их называли, ездили из Киева, с западной части Украины. Их пригоняли прямо на поездах.

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Выкопал автомат и пошел защищать дом

Отец был одним из тех активистов, которые вместе с полицией запихивали этих протестующих обратно в поезда, в вагоны. Он мне даже трофей привез как-то раз — два карабина Mauser 98k, немецких, времен Второй мировой войны, которые отобрал у этих приезжих, нож для подводной охоты и бейсбольную биту металлическую. Это к слову о том, что на Украине говорят, будто были мирные акции протеста — есть реальные свидетели, которые отбирали огнестрельное оружие у этих протестующих, ездивших на поездах в Донецк, чтобы поднимать там очередной Майдан.

Но у них не получилось. Потому что у нас мужчины, молодые парни собрались вместе и сказали, что нам это не нужно.

Когда уже стало понятно, что без вооруженного конфликта не обойдется, отец, как он рассказывал, выкопал автомат где-то на огороде, взял оружие и пошел защищать свой дом.

Никто не знал, что он станет главой. Думаю, и он об этом не догадывался. Я узнал об этом из новостей.

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Жил на работе

Конечно, страшно было. В 2014–2015 годах Донецк опустел почти полностью — ни одной живой души не было. Не было ни машин, ни людей. Можно было выйти на улицу и там, где-то в километре от себя, увидеть какого-то одинокого прохожего.

Донецк бомбили. Вчерашние школьники уходили добровольцами в ополчение. Пришлось взяться за оружие, защищаться. Государство, которое я до 2014 года считал Родиной, посылало на нас танки, боевые вертолеты и самолеты, бомбило мирные города.

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Когда отец занял пост главы, он все время проводил в работе. Бывало такое, что приезжал домой в час, в три часа ночи, а в шесть утра мог встать и уехать опять работать. Спал буквально по три-четыре часа в день.

Утром и днем принимал участие в строительстве государства, вечером и ночью ездил на передовую, общался с бойцами.

В каких-то операциях лично участвовал. Наверное, такие истории бывали только во время Великой Отечественной войны и Войны 1812 года, когда генералы и маршалы сами вели за собой бойцов.

Вот отец был одним из таких главнокомандующих. Он был действительно лидер, не зря его называют отцом для всей республики.

Известные высказывания Александра Захарченко

Погибший Александр Захарченко не был искусным оратором или популистом. Окопы всегда были ему ближе, чем трибуна. Именно поэтому в камуфляже его видели куда чаще, чем в строгом костюме.

Первый глава ДНР запомнился не только искренней любовью к родному краю, заботой о каждом жителе республике, верностью и преданностью сослуживцами, которые были для него второй семьей, но и цитатами, актуальными до сих пор.

«360» собрал самые известных из них.

— «Вся история Руси создавалась и крутилась вокруг одного столпа. Столп — это несколько желаний обычного человека. Это любовь к Родине, любовь к семье, любовь к своей земле. И ради этого, наверное, государство и строилось. А дальше пошли принципы и мы их давно сформулировали: свобода, совесть, справедливость, равенство. Вот ради этого, наверное, и стоит строить любое хорошее государство».

— «Нет чувства сожаления и горечи. Нам просто достался другой путь. Он ведет к исторической справедливости через войну».

— «Мы ничего и никого не забываем. За наших павших друзей отомстим обязательно. Есть такая местная пословица: Донбасс всегда приходит за своим».

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— «Если ты руководитель, ты должен знать, что твои солдаты хотят и о чем мечтают. А пока ты на передовую не приедешь, ты этого не узнаешь».

— «Если государство кидает на подавление несогласных армию, то, во-первых, это уже не государство и армия этому государству не принадлежит».

— «Для меня ближе Россия по одной простой причине. Мой прадед, прапрадед, мой дед, мой отец служили верой и правдой стороне российской. Понимаете? Одна вера, один язык, одни обычаи. Почему я должен идти в Европу? Я не хочу там быть! Для чего?»

— «В гражданской войне победит тот, кто будет руководствоваться нравственными принципами».

— «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо».

— «Рано или поздно мы все равно станем частью нашей большой Родины. Но одно дело — войти на эйфории, другое — пройти через такие испытания».

— «Я — внук своего деда. А еще я правнук своего прадеда. У меня дома лежат их награды. Я часто подхожу и смотрю на них, и я понимаю — если мои деды и прадеды смогли, то и я смогу. И когда я попаду туда к ним, мне не будет стыдно, что я опозорил фамилию. Мы с ними встанем по старшинству. Но я не буду среди них, как ребенок, я буду стоять мужчиной. Они проверят мой жизненный путь. Ошибок, наверно, я наделал массу. Но тот не ошибается, кто ничего не делает».