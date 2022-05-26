Когда люди победили киборгов: восемь лет битве за аэропорт Донецк

В ночь с 25 на 26 мая 2014 года началась битва за донецкий аэропорт. Ополченцы ДНР и ВСУ сражались за территорию восемь месяцев — именно с этого, по мнению политологов, началась гражданская война в Донбассе. Победа была важна для обеих сторон как символ, но для одних он стал знаком будущих побед, а для других — сигналом к переводу военных действий в информационное поле.

Первые дни захвата аэропорта

В ночь на 26 мая 2014 года ополченцы Донбасса попытались захватить территорию международного аэропорта Донецк имени Сергея Прокофьева. Оттуда украинские военные вели обстрелы по мирным городам ДНР, а взлетные полосы использовали для переброски военных грузов и личного состава в зону боевых действий.

Крымский политолог Владимир Джаралла объяснил «360», что сначала донецкий аэропорт представлял исключительно военный интерес для обеих сторон.

Речь шла о занятии стратегической точки, которая позволяла контролировать транспортное сообщение. Ополченцы хотели наладить транспортное сообщение в свою пользу, и для украинских карателей это была очень важная точка Владимир Джаралла.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов добавил, что донецкий аэропорт вплотную примыкал к черте города и был частью агломерации.

«И, как любое подобное сооружение, он, естественно, очень удобен для размещения различных подразделений — с него удобно контролировать определенные высоты, вести огонь по целям», — объяснил он.



Аэропорт Донецк в апреле 2014 года Источник фото: " Википедия Аэропорт Донецк в апреле 2014 года

По воспоминаниям одного из руководителей операции, командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, новый терминал аэропорта повстанцы заняли без сопротивления — тогда они не предполагали, что какое-то кровавое вооруженное противостояние в принципе возможно. На штурм аэропорта у ополчения ДНР сил и ресурсов тогда не было, но в первый раз «Восток» даже не встретил сопротивления.

«Мы спокойно зашли, поставили перед фактом украинскую сторону, что мы здесь, мы контролируем взлетно-посадочную полосу, у нас для этого есть все силы и средства. Мы понимали, что выдворить их за пределы города можно будет только измором, когда они поймут бессмысленность и нецелесообразность их нахождения в аэропорту, потому что они свои функции не выполняют», — рассказывал Ходаковский в интервью сайту «Завтра.ру».

При этом все, по словам Ходаковского, были уверены, что ВСУ не будут применять авиацию и бомбардировать недавно отстроенный аэропорт. Поэтому ополченцы даже не взяли с собой ПЗРК.

«Смерти и крови никто не желал на тот момент. А потом началась война», — говорил он.

Как Донецк стал символом

Владимир Джаралла подчеркнул, что военное и тактическое значение аэропорта Донецк очень быстро сошло на нет — воздушно-транспортное сообщение прекратилось уже 26 мая. Однако бои не остановились, а стали еще более ожесточенными — теперь донецкий аэропорт стал символом для обеих сторон.

«Для Украины возникает знаменитое „киборги, защищающие аэропорт“, „сверхлюди, воюющие против сепаров“. А для Донецка это как раз было символом того, что враг находится на твоей земле, и это крепкий орешек, который надо обязательно разгрызть», — уверен политолог.

Так аэропорт Донецк выглядит сейчас

По данным РИА «Новости», в первые месяцы противостояния за аэропорт шли ожесточенные бои. Власти ДНР сообщали о многочисленных жертвах как среди военных, так и среди гражданского населения, по которому с территории аэропорта ВСУ продолжали вести массированные обстрелы.

При этом, как вспоминали Ходаковский и другие участники тех событий, силы ополченцев как минимум в три раза уступали силам противника, а обеспеченность ВСУ вооружением и припасами превосходила их еще больше.

«Нам и пулеметы с автоматами выдали не сразу. Их просто не было. Как сейчас помню, у меня была форма-британка, магазины набрал в аэропорту. Их меняли на тушенку и амуницию. Все было очень печально — что-то командиры доставали, что-то от своих же погибших оставалось. Делили, раздавали, одним словом — выживали как могли», — рассказывал пулеметчик батальона «Сомали».

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Аверин

Психологический перелом, уверен Владимир Джаралла, случился после того, как ВСУ применили авиацию против бойцов ДНР на земле.

Обе стороны еще не осознавали и не были готовы к тому, что нужно убивать друг друга, что по другую сторону находится не человек, а враг. Это был психологический шторм, потому что люди не верили в то, что это возможно, что это гражданская война в реальности Владимир Джаралла.

Итог — смена поля боя

Владимир Орлов подчеркнул, что на протяжении всего времени боев за аэропорт многочисленные украинские военные и националистические формирования оставались на близком расстоянии — в поселках Пески и Спарта, а также в Марьинке и Авдеевке. Оттуда обстреливали как территорию аэропорта, так и жилые кварталы. Причем выбить оттуда противника, превосходящего ополченцев числом и вооружением, по мнению политолога, было непросто.

Новый терминал, захваченный силами ВСУ, ополчение взяло только в январе 2015 года. Участники тех событий вспоминали: все продолжалось так долго, только потому что власти ДНР соблюдали Минские договоренности и не отдавали приказов расстреливать украинские позиции. Но к январю потери были очень велики, так что все же было принято решение штурмовать аэропорт, чтобы окончательно выбить ВСУ.

«Это все говорит о том, что дух и ментальность ополченцев были намного тверже и намного выше, чем у ВСУ или националистических подразделений, подчиняющихся киевскому режиму», — подчеркнул он.

Источник фото: РИА «Новости»/Сергей Аверин

Когда произошло освобождение аэропорта силами ополченцев, это действительно был триумф. Это было знаковое событие, которое говорило о том, что победа будет на стороне добра Владимир Джаралла.

Победа в битве за аэропорт Донецк, по словам Орлова, показала, что ополчение — это серьезная и боеспособная военная сила, что в ДНР есть командиры с тактическими и стратегическими знаниями и что Донбасс может защищаться. При этом сами участники тех событий вспоминали, что в отличие от ВСУ ополчение не было профессиональной армией — иначе бы конфликт закончился в считаные дни.

«И, конечно, с территории аэропорта больше не велись обстрелы непосредственно Донецка. Именно в ментальном плане это была существенная победа, которая серьезным образом подкосила боевой дух националистов», — подчеркнул Орлов.

Для украинской стороны, по мнению Джараллы, поражение в этой битве стало шоком, так как никто не ожидал такого серьезного и продолжительного отпора со стороны ополчения. К тому же, как рассказывали участники ополчения, тех солдат ВСУ и нацбатальонов, которые не смогли уйти с территории аэропорта, никто не собирался спасать.

«Сдаваться не хотели, на переговоры не шли, свои помогать им тоже не собирались. Многие были явно либо обкурены, либо что-то употребляли — вели себя неадекватно и не хотели жить. Они думали, что мы спустимся в подвал прямо на их пулемет. Но мы просто подорвали несущие конструкции, перекрытия обрушились, похоронив их там», — вспоминал один из ополченцев.

После этого, уверен Джаралла, тактика Украины перешла в область ведения информационной, а не реальной войны.