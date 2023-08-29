Криминал 29 августа 2023, 05:27 Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР ТАСС: в ДНР завершили расследование дела об убийстве Александра Захарченко РИА «Новости»

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Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в 2018 году, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Захарченко погиб в полученных ранений после взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

«Расследование уголовного дела завершено», — привело агентство слова своего собеседника.

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Как добавил источник издания, расследованием дела занималось управление Следственного комитета по ДНР, уточнил RT.

Также в правоохранительных органах агентству добавили, что основному фигуранту уголовного дела о гибели Захарченко вменяются несколько эпизодов шпионажа, а также посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, и еще ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации.