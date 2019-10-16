Глава ДНР раскрыл подробности убийства Моторолы

Арсен Павлов погиб в лифте дома по улице Челюскинцев в Донецке, где проживал. На тросе лифта было закрепленное самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда Моторола зашел в подъемник. Тогда официально заявлялось, что убийство было спланировано СБУ. Однако глава ДНР Александр Бородай сказал, что киевский режим в принципе не имеет отношения к гибели лидера «Спарты».

«На мой взгляд, непосредственного отношения не имеет», — сказал он.

По его словам, случай с убийством Арсена Павлова специфический, поскольку случившееся можно отнести к категории разборок со стародонецким криминалом.

«В некоторых случаях я не все могу сказать, но постараюсь сказать так, чтобы это было более или менее понятно. С Моторолой случай специфичный, потому что он относится к категории местных разборок с криминалом. Со стародонецким криминалом, который, так сказать, не очень уютно чувствует себя в нынешнем состоянии в республиках», — заключил Александр Бородай.

Писатель Захар Прилепин в статье «Моторола дома» рассказал, что Арсен Павлов приехал на Украину 26 февраля 2014 года. В этот период украинские СМИ стали писать об участии Моторолы в протестах на юго-востоке Украины, в частности — о присутствии его на пророссийском митинге в Харькове 16 марта 2014 года.

Сам Арсен Павлов объяснил свой приезд на Украину так: «Сел на поезд и приехал. Не вникал. Русские здесь, вот и приехал. Говорил уже: как только полетели коктейли Молотова на Майдане в сотрудников милиции, мне стало ясно — все, это война. После того как нацики заявили, что за каждого своего будут убивать десять русских, — ждать, когда угроза станет реальностью, смысла я не видел».

Моторола возглавил на Донбассе батальон «Спарта», после чего его стали называть легендарным военачальником. Подразделение участвовало в обороне Славянска, в боях за Иловайск и в затяжной осаде и дальнейшем успешном штурме Донецкого аэропорта в ходе тяжелых боев в сентябре–октябре 2014 года.