Стоящую за ликвидацией Захарченко группу посчитали причастной к убийству Моторолы | 360°

Криминал 29 августа 2023, 13:26 Стоящую за ликвидацией Захарченко группу посчитали причастной к убийству Моторолы ТАСС: обвиняемых в ликвидации Захарченко связали с убийством Моторолы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Исполнители теракта, в котором погиб первый глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, причастны к убийству командира донбасских ополченцев Арсена Павлова с позывным Моторола. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Собеседник агентства напомнил, что Павлов погиб в результате взрыва в лифте жилого дома 16 октября 2016 года. По версии следователей, самодельную бомбу с дистанционным взрывателем заложил Алексей Погорелов — главный обвиняемый по делу о гибели Александра Захарченко.

Реклама

Первый глава ДНР погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка в 2018 году. Он получил смертельные ранения. Еще одной жертвой теракта стал его телохранитель.

В рамках расследования уголовного дела следователи установили личность главного исполнителя — Александра Погорелова. Его обвинили в организации теракта, повлекшего смерть, в покушении на жизнь государственного деятеля, шпионаже и других преступлениях.

По делу проходят три подельника главного обвиняемого: Артем Ена, Василий Чурилов и Александр Тимошенко. Им также вменили участие в организации убийства Арсена Павлова. Криминалисты подчеркнули, что все обвиняемые действовали по заданию СБУ.

Материалы уголовного дела поступили на рассмотрение в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.