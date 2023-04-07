Эксклюзив 07 апреля 2023, 13:02 Знаменательный момент и большие надежды. Создание ДНР в воспоминаниях очевидцев Журналист Кочубей: жители Донбасса проявили характер и создали ДНР вопреки Киеву Поднятие флага ДНР на акции в Донецке / РИА «Новости»

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Девять лет назад, 7 апреля 2014 года, на Донбассе провозгласили о создании Донецкой и Луганской народных республик. Их жители выступили против событий Евромайдана и незаконно пришедших к власти украинских чиновников. «360» пообщался с дончанами и попросил рассказать о той весне и о том, что изменилось в их жизни за эти годы.

Рождение ДНР

Осенью 2013 года на Украине начались массовые акции протеста. Поводом стал отказ правительства подписать соглашение об ассоциации с ЕС. С течением времени волнения превратились в Евромайдан.

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В центре Киева протестующие жгли покрышки, устраивали факельные шествия и нападали на сотрудников правоохранительных органов. Волна митингов постепенно распространялась по стране.

Митингующие жгут покрышки на улице Грушевского в Киеве, январь 2014 года / РИА «Новости»

Кульминационным моментом Евромайдана стал февраль 2014 года. В середине месяца противостояние между протестующими и представителями правоохранительных органов в столице резко усилилось, беспорядки закончились массовым кровопролитием. Одновременно с этим обострилась ситуация на западе Украины: жители регионов начали устраивать погромы, захватывать органы государственной власти и госучреждения.

Уже 21 февраля президент Украины Виктор Янукович был вынужден подписать так называемое соглашение об урегулировании кризиса, после чего покинул страну. На следующий день Верховная рада назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014-го, а спустя еще два дня провозгласила Александра Турчинова исполняющим обязанности главы государства.

Телеканал «360»

С наступлением весны жители юга и востока Украины начали выступать против незаконно пришедших к власти чиновников. Их основными требованиями была федерализация страны и сохранение русского языка.

Первого марта дончане вышли на митинг в поддержку России (по разным данным, в тот день в центре Донецка собрались от 50 до 70 тысяч человек). На центральной площади города жители избрали главой областной госадминистрации (ОГА) Павла Губарева, а затем призвали провести референдум о дальнейшей судьбе области.

РИА «Новости»

Третьего марта взяли штурмом здание Донецкой ОГА, а пятого числа его освободили от протестующих. На следующий день дончане снова заняли здание облсовета, телеканала «Донбасс» и казначейства.

Шестого апреля, после очередного митинга, активисты потребовали созвать внеочередную сессию Донецкого облсовета и назначить референдум о вхождении в состав России.

К полудню 7 апреля активисты сформировали Верховный совет. В этот день в городе приняли Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении госсамостоятельности республики.

Новый законодательный орган постановил провести референдум о самоопределении региона. Над зданием под звуки гимна СССР подняли российский флаг.

РИА «Новости»

Далее — прямая речь очевидцев и активистов событий 2014 года в Донецке.

1 Александр Дмитриевский — историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Урбанизированный мир Донбасс всегда серьезно отличался от остальной Украины. Это многонациональный регион, у нас проживает 102 этноса, а Украина — чем дальше к западу, тем она более моноэтничная. Донбасс — полностью урбанизированный мир. Это городская цивилизация, в то время как Украина — сельская цивилизация. Сложилось 10 «синих» (поддерживающих экс-президента Украины Виктора Януковича — прим. ред.) регионов юго-востока и 17 «оранжевых» (выступавших за экс-президента страны Виктора Ющенко — прим. ред.) регионов северо-запада. Граница между ними — так называемся линия Субтельного (Орест Субтельный — украинский националистический историк-эмигрант — прим. ред.) удивительным образом совпадала с юго-восточной границей Речи Посполитой по состоянию на 1618 год. Между Донбассом и остальной частью Украины всегда были различия, даже непонимание. В Донбассе украинского языка практически не было, и человек, просто разговаривающий по-украински, а не то чтобы надевший вышиванку, в Донецке воспринимался бы, например, как в Москве отнеслись бы к спустившемуся в метро в косоворотке, лаптях и с балалайкой — в маскарадном костюме, который диссонирует с повседневностью. Украинские песни звучали на концертах, к ним относились вполне нормально и спокойно. При этом такая же реакция у нас была бы и к грузинским, и к молдавским, к эстонским песням, и ко всем остальным песням нашей планеты. Телеканал «360» Большие надежды Тогда (7 апреля 2014 года — прим. ред.) была совершенно особая атмосфера, характеризовавшаяся приподнятостью, большими надеждами. Никто не предполагал, что нам предстоит пройти такой большой путь. Я состою в русском движении с 1991 года, поэтому для нас провозглашение Донецкой Народной Республики стало знаменательным моментом. Но то дело, в которое ты вложил много усилий, которому посвятил много времени, создает иные чувства, когда цель достигнута: у тебя нет какой-то бурной радости, у тебя больше чувство усталости, чем эйфории. РИА «Новости»

2 Артем Ольхин — заместитель министра информации ДНР, историк, журналист Другие ценности За четыре года до создания ДНР я ездил в Почаевскую лавру в Тернополе. В тот же день, когда возвращался на вокзал, заметил бюст Пушкина, изуродованный зеленкой, а потом на контрасте заметил чистый памятник дивизии СС «Галичина»*. Уже тогда — в 2010 году — было понятно, что мы друг другу чужие. У них иные ценности. Для нас не было большой тайной (за плечами стоял опыт первого Майдана 2004 года), что они нам будут пытаться их навязать. Участники «Марша вышиванок» в Киеве. Акцию проводили националисты, она приурочена к годовщине создания дивизии СС «Галичина»* в годы Второй мировой войны, 2021 год / РИА «Новости» Город восстал Когда в конце 2013 года в Киеве начался Майдан, весь Донецк буквально круглыми сутками смотрел онлайн-трансляции. Но не потому, что люди сочувствовали протестующим, а чтобы увидеть, как, наконец, правоохранительные органы пришли, достали водометы и все остальное, чтобы разогнать эту свору. Потом уже стало понятно: этого не произойдет. Наоборот, наши местные донецкие власти в то время были готовы пойти на сговор с этими переворотчиками, чтобы сохранить позиции, бизнес и так далее. Весной (1 марта 2014 года — прим. ред.) — не побоюсь этого слова — город восстал. В тот момент я впервые и, наверное, единственный раз в жизни наблюдал события, которые можно характеризовать как русскую революцию. Телеканал «360» Это был истинный массовый народный подъем. Притом что Донецк вообще всегда был политически инертным городом. Люди вышли на центральную площадь города (по разным подсчетам, в тот день на площади Ленина в Донецке было от 50 до 70 тысяч человек — прим. ред.) и выразили свое мнение. Внезапно, как один, они начали скандировать «Россия», хотя их собрали для того, чтобы навешать лапшу на уши. Рассказать, мол, сейчас мы с Киевом договоримся и все будет нормально, вы, главное, не волнуйтесь. Они предали жителей Донбасса, и мы это чувствовали. Все это реально носилось в воздухе. И именно потому случилось то, что случилось, — Русская весна. В тот момент мы надеялись, что уже на первом референдуме, 11 мая, увидим в бюллетенях вопрос: «Хотите ли вы стать частью России?» Все из-за этого и начиналось. В этом не было сомнений. Мне никогда не хотелось, чтобы мы стали отдельным регионом, ведь сепаратизмы создаются легко, быстро и просто. Опасность донбасского сепаратизма в то время была очень велика. Мне бы хотелось, чтобы в тот момент можно было добавить более жесткой организации, решительности, но мы до последнего надеялись, что с Киевом можно будет достичь какого-то компромисса. 336 Многие ребята, с которыми мы все это начинали, искренние, честные, не дожили до этих счастливых вех. Они не увидели, как республикам начали давать паспорта, как началась СВО и нас признали частью России. Они не застали момент, когда стало понятно, что Россия встала на защиту Донбасса. Но даже если бы у меня была возможность сделать выбор во второй раз, я бы сделал то же самое.

3 Кристиан Кочубей — журналист, активист 2014 года «Побурлит и пройдет» До Майдана 2013 года я вообще не планировал связывать свою жизнь с общественно-политической деятельностью. Собирался идти в медицинский. Собственно, поступил и отучился на врача-стоматолога. Когда оканчивал первый курс, начались боевые действия. Это изменило дальнейшую жизнь и направление деятельности. Когда в Киеве и городах Западной Украины начались события Майдана, уже тогда было видно, что эти люди абсолютно неадекватные. Они поджигают и захватывают административные здания, требуют непонятно чего только потому, что Янукович был не таким, как они хотели. РИА «Новости» Он был пророссийским, из Донбасса, а они (жители западной Украины — прим. ред.) ненавидели его за то, что он отказался подписывать ассоциацию с ЕС. Понятно, что все это поднималось не «снизу», было заранее спланировано. Уже тогда было ясно, что грядет что-то плохое, что-то большое, что так или иначе затронет нас. При этом в Донецке в то время была спокойная обстановка: люди продолжали работать, заниматься своими делами, не было никаких беспорядков. Мы все еще продолжали жить обычной мирной жизнью, надеяться, что это все побурлит и пройдет. Донбасский характер К сожалению, вскоре в городе появились проукраинские активисты. Они пытались поднять какой-то шум. В итоге произошел сам Майдан, Янукович сбежал, майдановцы взяли в свои руки власть в Киеве. Здесь (в Донбассе — прим. ред.) люди, имея крепкие российские корни, проявили «донбасский характер», выступили против происходящего на Украине. Мы не представляли дальнейшей жизни с повальной украинизацией, бандеровскими флагами. Жители Донбасса абсолютно осознанно, не сговариваясь, начали выражать свою позицию, которая постепенно превратилась в мощное антимайдановское движение. Здесь люди решили, что если там (в Киеве — прим. ред.) вот эти товарищи позволили себе определиться, разделить страну, то почему здесь люди не имеют права высказать свое мнение и выступить против разрушения Украины? Они это и сделали, но страна на тот момент уже была потеряна. О создании ДНР я узнал почти сразу, потому как принимал участие в общественных акциях, много общался с людьми, фотографировал происходящие события. Это в принципе было ожидаемо и радостно. Телеканал «360» В тот момент у людей было большое воодушевление: мы видели, что происходит в стране и отстаивали свое мнение. Тогда мы понимали, что придется бороться, но уже мы не будем находиться на положении каких-то колоний. Вся эта «львовская интеллигенция» считала, что в Донбассе живет «донецкое быдло», которое «должно сидеть в шахтах и работать». Это наша земля Изначально республика создавалась с надеждой, что мы станем частью большой России. Люди шли на референдум и голосовали за ДНР ради того, чтобы войти в состав России. Эти восемь лет были тяжелыми, некоторые даже начинали разувериваться. Но как только стало известно, что началась СВО, что будет референдум, что Россия нас признает, люди опять воспряли духом. Я не уезжал из Донецка, потому что у меня есть твердая позиция. Мы все вместе стояли на площади Ленина, были готовы к тому, что приедут вооруженные украинские активисты. Даже тогда мы не сдавались, не отходили никуда. Телеканал «360» Мы понимали, что это наша земля. Кто, если не мы, будем ее защищать? Больше некому. Все это время мы находились здесь и пытались как-то строить республику, двигаться к цели, чтобы стать частью России, налаживать жизнь здесь, чтобы не остаться, как говорится, у разбитого корыта. Логика «я уеду туда, где лучше» абсолютно неконструктивна, потому что там, где лучше, там уже живут люди. Нужно поднимать тот край, в котором ты родился. Ты живешь здесь для своих потомков, пытаешься оставить след в жизни. Сейчас к нам активно приезжают военнослужащие, сотрудники МЧС, коммунальщики из других российских регионов. Они восстанавливают наш регион, а мы что, в это время будем сбегать? Тогда для чего все это было нужно?

* Информация опубликована в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях. Дивизию СС «Галичина» создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей