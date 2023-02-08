Спецоперация 08 февраля 2023, 19:10 Гиви из «Сомали». Шесть лет со дня смерти легенды Донбасса Что известно о командире подразделения «Сомали» Гиви, погибшем 8 февраля 2017 года РИА «Новости»

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Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, также известный как Гиви, погиб 8 февраля 2017 года. Для многих жителей Донбасса он был народным героем, который с оружием в руках помогал отстаивать свободу и независимость Донецкой Народной Республики.

Командир танка

Биографические сведения Михаила Толстых довольно скудные. Известно, что он родился в 1980 году в Иловайске. Согласно некоторым источникам, Толстых-старший после тюрьмы не работал, пил и постоянно избивал жену.

Михаил Толстых в детстве / YouTube

Сам Гиви рассказывал, что его детство прошло в обычной небогатой семье. С одноклассниками отношения не складывались, учеба в школьнике тоже не задалась. Поступил в техникум, но доучиться не вышло — призвали в Вооруженные силы Украины.

Потом попал в учебный центр «Десна» — там получил специальность командира танка и позывной Гиви. Его мать в интервью ютьюб-каналу «Донбасс решает» подтвердила, что сын два года провел в учебке.

Михаила Толстых во время работы охранником / "ВКонтакте"

«Там было очень строго, мы там были, когда они присягу принимали. Миша был командиром танка. Хотел там и остаться, но у него был дефект речи, его забраковали. Потом, наверное, не раз пожалели, что такого командира потеряли», — вспоминала Нина Толстых.

Демобилизовавшись в 2000 году, бывший танкист женился, работал охранником супермаркета, промышленным альпинистом, водил дизельный погрузчик на Харцызском сталепроволочно-канатном заводе, болел за футболистов донецкого «Шахтера».

РИА «Новости»

Сопротивление Донбасса

Все изменилось в 2014 году. Очередной переворот в Киеве привел к власти на Украине команду прозападных политиков. Россию и все, что с ней связано, объявили врагами. Но Донбасс от такой «евроинтеграции» отказался.

Практически сразу стало понятно, что новые власти не разрешат никому идти против их выбора. Жителям Донецкой и Луганской областей пришлось взять в руки оружие, чтобы защитить свое право на язык, культуру, традиции. Свое право жить.

Майдан Незалежности, Киев, 2014 год / РИА «Новости»

Гиви сразу пошел в ополченцы. В мае 2014-го принимал участие в боях за Славянск, позже, летом, сражался за Иловайск. Именно там сформировалось подразделение «Сомали». Кстати, своим названием оно обязано другому донецкому командиру.

Арсен Павлов, известный как Моторола, однажды выручил бойцов Гиви. С трудом пробившись к ним по дороге, которую плотно обстреливали ВСУ, Павлов воскликнул: «Да у тебя тут Сомали целое!» Тогда истории о сомалийских пиратах часто мелькали в новостях.

«Это август был, погода жаркая, люди были кто в чем: кто в футболке, кто в тельняшке, кто в майке, кто в камуфляже, кто в бриджах, в банданах. Моторола посмотрел и снова изрек историческое: „Ну натурально пираты у тебя тут бегают! Точно Сомали“» — рассказывал Гиви военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу.

Донецкий аэропорт до и после войны / Викимедиа

С сентября 2014 года Гиви сражался за донецкий аэропорт. Именно тогда о нем все узнали: на ютьюбе появилось видео, на котором худощавый парень в камуфляже по телефону стыдит командира украинских военных за нарушение перемирия.

Ролики с Гиви стали появляться все чаще. На них командир батальона «Сомали» словно смеялся над смертью: ходил без каски и отказывался уходить в укрытие, даже когда осколки буквально ложились у него под ногами. Но, учитывая непростое время, случались и конфликты с солдатами противника.

РИА «Новости»

Гибель Гиви

Украинские командиры публично заявляли, что назначили награду за голову командира «Сомали». В 2015-м его включили в санкционный список Европейского союза. В том же году на Гиви было совершено первое покушение: подорвали его автомобиль.

Военачальник не пострадал, однако через год его пытались убить снова и снова. В ход шло все: взрывчатка в машине, обстрелы. Тем не менее Гиви оставался живым и, залечив очередное ранение, возвращался в строй.

РИА «Новости»

Все закончилось 8 февраля 2017 года. В начале седьмого утра на территории войсковой части в Макеевке прогремел взрыв — Гиви погиб в своем кабинете. По одной из версий, это был выстрел из реактивного огнемета «Шмель».

Похороны Гиви / РИА «Новости»

По другим данным, в кабинете командира взорвалась заложенная заранее бомба. Позже украинский депутат Виктория Сюмар сказала, что убийство Толстых было лично санкционировано на тот момент президентом Украины Петром Порошенко и исполнено Силами специальных операций ВСУ.

В Донецкой Народной Республике объявили трехдневный траур. Простится с командиром «Сомали» пришло примерно 55 тысяч жителей Донбасса. Гиви похоронили с воинскими почестями на кладбище «Донецкое море», рядом с могилой его друга Арсена Павлова — Моторолы.