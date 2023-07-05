Эксклюзив 05 июля 2023, 12:52 «Невинный ребенок объединил всех». Десятки людей пришли проститься с погибшим мальчиком в Екатеринбурге Прощание с погибшим мальчиком прошло в Екатеринбурге

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Церемония прощания с мальчиком, в смерти которого подозревают опекуншу, состоялась в Екатеринбурге. В распоряжение «360» поступили кадры, снятые во время траурного мероприятия.

Попрощаться с ребенком пришли десятки людей, причем большинство из них не знало погибшего лично. Поскольку мальчик был мусульманином, его провожали в последний путь по исламским обычаям. При этом на церемонии выступил православный священнослужитель.

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Многие пришедшие на траурное мероприятие принесли с собой цветы и игрушки. Некоторые женщины плакали во время прощания.

Тело ребенка не стали класть в гроб, а накрыли специальной тканью по мусульманским традициям. Возле головы установили табличку с полумесяцем и датой рождения мальчика.

Поскольку точный день смерти пока не определили, на табличке указали, что ребенка не стало в декабре 2022 года. Если информация верна, на момент гибели мальчику было пять лет.

Мать не пришла на церемонию

Прощание посетил двоюродный брат ребенка Шамсутдин Бобиев. Он сообщил журналистам, что других родственников на церемонии не было. Отец мальчика находится в тюрьме, а мать, лишенная родительских прав, просто не пришла.

Бобиев отметил, что сейчас для него главное — похоронить ребенка. Тело закопают на мусульманском кладбище по просьбе отца. Двоюродный брат погибшего обратил внимание, что с похоронами помогали все: мечеть, похоронная служба и просто неравнодушные люди.

«Куда ни пойдешь, они говорят: „Мы знаем историю. От нас соболезнования, все бесплатно“», — сказал мужчина.

«Люди стояли со слезами»

На траурное мероприятие также пришел представитель таджикской диаспоры Якубджан Умаров. Он сообщил, что на днях побывал в колонии у отца мальчика и тот попросил соблюсти все мусульманские обряды при похоронах.

Умаров поблагодарил жителей Екатеринбурга и области, спасательные службы, волонтеров, курсантов и всех, кто принимал участие в поисках ребенка. По словам мужчины, помогать приезжали даже из Перми и Челябинска. Люди восприняли случившееся как личное горе, отметил представитель таджикской диаспоры.

«Несмотря на жаркую погоду, люди стояли здесь со слезами. <…> Невинный ребенок объединил нас всех — и религии, и народы», — подчеркнул Умаров.

Мужчина добавил, что с матерью мальчика при организации похорон никто не связывался. Представитель таджикской диаспоры отказался осуждать женщину за решение не приходить на прощание, пояснив, что у него нет права кого-то обвинять. Сейчас главная цель — завершить траурные мероприятия и сохранить память о ребенке, подытожил Умаров.

Предыстория

Тело мальчика обнаружили утром 29 июня после трех дней поисков. Труп лежал в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Поиски начались после того, как опекун ребенка заявила о его пропаже. Женщина сообщила, что мальчик якобы сбежал из дома утром 26 июня.

Через два дня ее задержали по подозрению в преступлении. На допросе приемная мать созналась, что скрыла смерть ребенка. Мальчик скончался за несколько месяцев до начала поисков. Точную причину смерти должна установить экспертиза.

Опекуншу обвинили в мошенничестве, убийстве и некоторых эпизодах истязания и отправили в СИЗО почти на два месяца. Женщина отказалась признать вину в смерти ребенка и заявила, что он погиб из-за несчастного случая.